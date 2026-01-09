Lorent Saleh, ex preso de Maduro: «Sánchez me dijo que Zapatero no tuvo nada que ver con mi liberación»

Lorent Saleh, opositor venezolano y premio Sájarov del Parlamento Europeo en 2017, estuvo cuatro años encarcelado por la narcodictadura de Nicolás Maduro y pasó por los principales centros de torturas del chavismo. Aquí relata cómo fue su liberación y niega, por completo, que fuera mérito de el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que define como un «operador de la tiranía».

PREGUNTA.- ¿Qué te parece la intervención que ha tenido la Administración Trump en la liberación de los presos?

RESPUESTA.- Como he dicho en varias oportunidades, yo siempre he sido crítico con la Administración Trump por muchas razones como defensor de derechos humanos, pero después de 26 años que capturen a un tirano, cómo no lo vamos a agradecer… Porque, ¿quién lo iba a hacer? Y yo me he dedicado a documentar los crímenes que suceden en Venezuela y a hacer gestiones en los organismos internacionales, en el Parlamento Europeo, en la ONU, en la CPI, en la CDH y no teníamos forma de frenar a ese matón. ¿Y sabes qué? A Maduro lo capturaron, lo esposaron y lo presentaron a un tribunal. Tratado sin un rasguño. ¿Verdad? Y se puede pagar los mejores abogados del planeta en un juicio con garantías. Eso ningún venezolano lo conoce. En Venezuela la gente no tiene derecho a un abogado. No tiene derecho a visitas. Han llevado a personas a tribunales torturadas por completo y se han muerto. Se han muerto volviendo del tribunal.

P.- ¿Crees que finalmente será cerrado el Helicoide, como ha prometido Donald Trump?

R.- Cuando yo escuché pronunciar esa frase… ¿Qué te puedo decir? Es el sueño de todos nosotros. Es nuestro mayor deseo. La liberación de todos los presos políticos y el cierre de los centros de tortura. Y que finalmente podamos regresar a Venezuela. El Helicoide tiene que ser cerrado. La Tumba tiene que ser cerrada. Los sótanos del DGCIM tienen que ser cerrados. Ojalá eso se pueda concretar.

P.- ¿Qué te parece que el Gobierno de Sánchez y sus satélites mediáticos estén presentando a Zapatero como héroe de la liberación de los presos políticos en Venezuela?

R.- Muy ruin. Me parece que, de verdad, no hay límites para tanta bajeza. Y el rol de Zapatero en Venezuela ha sido un rol desafortunado. Él es un operador de la tiranía en Venezuela. Mira, te voy a contar esto. Cuando yo estaba preso, encerrado en La Tumba, donde me torturaban, mi mamá salía a poner las denuncias de lo que me hacían ahí y él la presionó y la amenazó, diciéndole que si ella seguía denunciando, nunca me iban a sacar. Ese es Rodríguez Zapatero.

P.- Cuando tuvo lugar tu liberación, también se dijo, como ahora, que había mediado Zapatero. Eso es falso, ¿no?

R.- Cuando yo estaba en un avión camino a Madrid, más de cuatro años después, pregunté si Zapatero tenía algo que ver con mi liberación. Me dijeron que no. Cuando me reuní en la Moncloa con el presidente Sánchez, yo le pregunté… La primera pregunta que yo le hice al presidente Sánchez fue: ¿Zapatero tiene algo que ver en mi liberación? Lo que usted me responda yo lo voy a decir en los medios de comunicación. Y me dijo: Absolutamente, no.

Una cosa es el ex presidente Felipe González, una cosa es el ex presidente Rodríguez Zapatero y una cosa es el Gobierno de España. El señor Rodríguez Zapatero con sus amigos y cómplices venezolanos quisieron aprovecharse y decir que habían gestionado mi liberación. Y fue completamente falso, porque él, lejos de ayudarnos, más bien quería censurar a mi familia, como ha hecho con muchas personas todo este tiempo.

P.- ¿Qué le respondió tu madre a Zapatero cuando le dijo que no denunciara tu caso mientras tú estabas sufriendo torturas?

R.- Que si estaba loco, que si estaba loco, que cómo se le ocurría a él plantearle eso, que si él no sabía que yo era su único hijo. ¿Que qué pasaría si fuera la hija de Zapatero la que estuviera en un centro de tortura bajo una tiranía? Mi mamá lo denunció estas palabras de Zapatero varias veces públicamente y cuando me liberaron, lo primero que ella dijo fue que no viniera él a decir que nos ayudó porque siempre nos rechazó.

Y Gustavo González López, a quien Diosdado Cabello ha puesto ahora como jefe de la Guardia de Honor de Delcy Rodríguez. Gustavo López, cuando me están entregando en Maiquetía para montarme en un avión, me dijo: Lorent, que nadie te cobre tu libertad, que nadie te cobre tu libertad. Esto solo se lo debes a tu mamá. Sin embargo, la intención de Zapatero cuando me estaban liberando fue querer parecer y plantearse como si él hubiese estado en eso, cuando nunca, nunca, quiso ayudarnos ni a mí ni a mi compañero Gabriel Valles, a ninguno de los que estábamos presos en el Sebin.