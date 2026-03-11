El Govern concluye las excavaciones en Formentera sin encontrar rastro alguno de víctimas del franquismo en el cementerio viejo de Sant Francesc y las prospecciones realizadas en el entorno de la cantera den Coix, en Es Pujols.

Se trata de dos actuaciones impulsadas en el marco del V Plan de Fosas con el objetivo de investigar posibles espacios de enterramiento vinculados a la represión franquista en la isla.

Las excavaciones en el cementerio viejo de Sant Francesc se han llevado a cabo con el objetivo de localizar los restos de Josep Tur Planell, conocido como en Pep de na Damiana, muerto en 1937.

Durante la intervención se han abierto diversos sondeos arqueológicos en el recinto del cementerio y en su entorno inmediato con el objetivo de investigar posibles zonas de enterramiento.

A pesar de los trabajos realizados, no se han localizado restos compatibles con la víctima buscada. La intervención ha permitido, sin embargo, documentar diversos enterramientos históricos de la población de Formentera datados entre el siglo XIX y principios del XX.

De acuerdo con lo establecido con el Área de Patrimonio del Consell de Formentera y con el Obispado de Ibiza y Formentera, estos enterramientos no han sido exhumados y, una vez finalizados los trabajos arqueológicos, las zonas excavadas han vuelto a cubrirse con tierra.

Paralelamente, el equipo de investigación ha llevado a cabo una prospección superficial en el entorno de la Pedrera den Coix, en Es Pujols, donde, según diversas informaciones procedentes de la memoria oral recogida por investigadores, podrían haber sido enterradas cinco víctimas de la represión franquista: Antonio Mayans Mayans, Francisco Verdera Castelló, Mariano Torres Torres, Josep Riera Joan y Vicent Guasch Ferrer.

Los trabajos han consistido en una inspección visual del terreno y en el registro fotográfico del área de estudio, realizado tanto a pie de campo como mediante vuelos con dron equipado con cámara de alta resolución. La inspección ha constatado la ausencia de indicios que permitan identificar posibles fosas de inhumación en este espacio.

Con la finalización de estas actuaciones, el Govern de les Illes Balears continúa avanzando en el desarrollo del V Plan de Fosas y en la investigación de posibles espacios de enterramiento vinculados a la represión franquista. La próxima apertura de fosas se llevará a cabo en Mallorca entre los meses de abril y mayo.