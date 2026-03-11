Los especialistas de la Guardia Civil hallan restos óseos sin identificar enterrados en la casa de los dos vecinos de la desaparecida Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz) en el año 2017.

Los agentes se encuentran desde las 9:00 horas de este miércoles, inmersos en una operación de registros en las propiedades de los dos sospechosos después de que el martes se negaran a declarar como investigados en el caso de la desaparición de su vecina hace nueve años.

La UCO volvía a registrar este miércoles la vivienda, puesto de trabajo y propiedades de los dos hermanos y vecinos de Francisca Cadenas. La vivienda está a escasos metros de la puerta de la casa de la víctima y la Guardia Civil ya la registró en el año 2017, horas después de que Francisca Cadenas desapareciera sin dejar rastro en el callejón donde se encuentran las viviendas de la víctima y de los investigados.

Los sospechosos se negaron a declarar

El nuevo movimiento de la Guardia Civil y el hallazgo de los restos óseos llega hora después de que los dos hermanos y vecinos de Francisca Cadenas se negaran a seguir declarando ante los investigadores de la UCO que les citaron como investigados.

El primero de ellos declaró este lunes durante más de seis horas, contestando a más de 1.000 preguntas según su abogado, pero se negó a continuar cuando el martes llegó el momento de seguir compareciendo ante los investigadores. El otro hermano no contestó a una sola pregunta de los guardias civiles. Se negó a declarar desde el principio.

«Los sospechosos eran como de la familia»

La familia de Francisca Cadenas, desaparecida en Hornachos (Badajoz) hace nueve años recibió con estupor la noticia de que los dos investigados por el crimen son dos hermanos que viven en la misma calle que la víctima. «Compartimos mesa en una boda y muchas más cosas, éramos amigos, eran como de la familia», confirmó Luisa, la cuñada de Francisca.

Era un secreto a voces que los cerca de tres mil habitantes del pueblo de Hornachos estaban convencidos de que los culpables de la desaparición de Francisca Cadenas viven entre ellos. La calificación de investigados para los dos vecinos de la mujer desaparecida, acrecienta aún más la ansiedad de los vecinos del municipio pacense.