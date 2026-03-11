Vox en la investidura de su socio Kast: «Hoy empieza la esperanza en Chile»

Una delegación de Vox y de la Fundación Disenso se ha desplazado hasta Valparaíso para asistir este miércoles a la toma de posesión del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en representación del partido español.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, había recibido una invitación personal de Kast —líder aliado y amigo personal— para asistir a la ceremonia, aunque finalmente excusó su presencia al encontrarse inmerso en la campaña electoral de Castilla y León, delegando la representación del partido en una comitiva desplazada al país sudamericano.

Mi más sincera enhorabuena al nuevo presidente de Chile @joseantoniokast en el día de su toma de posesión. La nación chilena comienza una nueva etapa de esperanza, de recuperación de la prosperidad y de defensa de las libertades. Amigo, te agradezco tu invitación personal a tu… pic.twitter.com/Y9WkdbKC32 — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) March 11, 2026

La delegación está integrada por el eurodiputado Hermann Tertsch, miembro del Consejo Asesor Internacional de la Fundación Disenso, quien ha señalado que el momento en que el antecesor de Kast, el comunista Gabriel Boric, ha abandonado el parlamento, simboliza «el fin de un periodo delirante que casi destruye la institucionalidad chilena». «Chile entra en la gran revolución conservadora», ha señalado en su cuenta de X.

Momento en el que el nuevo presidente de la República de Chile, José Antonio Kast, observa como abandona el parlamento su antecesor Gabriel Boric, simbólico fin de un período delirante que casi destruye la institucionalidad chilena. Chile entra en la gran revolución conservadora. pic.twitter.com/PTMzbjeeJS — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) March 11, 2026

La delegación de Vox la conforma también Eduardo Cader, director del Área Internacional de la fundación y director de Foro Madrid; y por el eurodiputado Jorge Martín Frías, director de la Fundación Disenso.

Jornadas sobre libertad en Santiago

La presencia de la delegación de Vox en Chile se produce también en el marco de varias actividades organizadas en vísperas de la investidura. La Fundación Disenso participó este martes en las jornadas «Libertad y patriotismo: un tiempo nuevo a ambos lados del Atlántico», celebradas en Santiago de Chile apenas un día antes de la toma de posesión de Kast, uno de los primeros firmantes de la denominada Carta de Madrid.

El encuentro fue coorganizado junto a representantes de distintos think tanks internacionales comprometidos con la defensa de la libertad y la soberanía nacional, entre ellos The Heritage Foundation, Centro de Derechos Fundamentales, Political Network for Values, Ideas Republicanas, Fundación Free y CEU-CEFAS.

Durante la jornada, la Fundación Disenso presentó el documental «María Corina: la conquista de la libertad», una producción que repasa los orígenes y la trayectoria de la líder venezolana María Corina Machado, dirigente de Vente Venezuela y una de las principales figuras de la oposición al régimen de Nicolás Maduro.

El documental ya había sido proyectado previamente en Oslo el pasado mes de diciembre para inaugurar los actos previos a la entrega del Premio Nobel de la Paz a Machado.

La asistencia de representantes de Vox y de la Fundación Disenso a la investidura de Kast se enmarca en las relaciones políticas que ambas organizaciones mantienen con distintos líderes y entidades de la llamada Iberosfera, una red de cooperación impulsada desde España para reforzar los vínculos entre fuerzas políticas y sociales de Europa y América que defienden la libertad, la democracia y la soberanía nacional.