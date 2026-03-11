Cuándo es el Celta - Olympique de Lyon, horario y por qué canal ponen el partido de octavos de la Europa League en directo y en streaming.

La Europa League se prepara para que se dispute uno de los partidos más emocionantes de esta ronda, ya que el Celta tiene que medirse en el choque de ida de los octavos de final al Olympique de Lyon. Son los franceses los que tienen el factor campo a su favor, por lo que es importante que los vigueses puedan sacar un resultado positivo. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en Balaídos.

Horario del Celta – Olympique de Lyon: cuándo es el partido de la Europa League

El Celta recibe en Vigo al Olympique de Lyon en este partido que corresponde a la ida de los octavos de final de la Europa League. Balaídos va a acoger uno de los encuentros más destacados de esta fecha, ya que dos de los favoritos a llevarse el título se ven las caras en un cruce que se decidirá dentro de una semana en tierras galas, por lo que los de Claudio Giráldez esperan poder sacar un resultado positivo en este choque y esperar neutralizar al futbolista cedido por el Real Madrid Endrick, que no está atravesando sus mejores días en este club francés.

A qué hora es el partido de la Europa League Celta – Olympique de Lyon

La UEFA ha programado este vibrante Celta – Olympique de Lyon de la ida de los octavos de final de la Europa League para este jueves 12 de marzo. El organismo que rige el fútbol europeo ha fijado este choque entre los gallegos y los franceses en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. El encuentro debería comenzar de manera puntual en Balaídos, ya que no se esperan incidentes en los aledaños del estadio entre los aficionados.

Dónde y cómo ver gratis el Celta vs Olympique de Lyon en directo por TV online y en vivo

El medio de comunicación que posee los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva todos los partidos de esta competición, así como de la Champions y de la Conference, es Movistar+. Este Celta – Olympique de Lyon de la ida de los octavos de final de la Europa League se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones, pero hay que destacar que es de pago y habrá que tener contratado el paquete que lo incluye, ya que no se podrá ver gratis por TV este duelo que se disputa en Balaídos.

Todos aquellos aficionados del cuadro gallego y los seguidores de las diferentes competiciones del viejo continente en general también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online este frenético Celta – Olympique de Lyon de la ida de los octavos de final de la Europa League a través de la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para ser descargada en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero hay que tener en cuenta que este operador de pago también ofrecerá a sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador.

Además, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que ocurra con los equipos españoles en esta jornada de competiciones europeas. Cuando terminen los encuentros de la ida de la Europa League Celta – Olympique de Lyon y Panathinaikos – Betis publicaremos las respectivas crónicas, como también lo haremos con el Samsunspor – Rayo Vallecano de la Conference League.

Dónde escuchar por radio en directo el Celta – Olympique de Lyon

Por otro lado, todos los aficionados de la entidad gallega que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este partido de la ida de los octavos de final de la Europa League que se disputa en Balaídos van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE podrían conectar con este Celta – Olympique de Lyon para contar el minuto a minuto.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Celta – Olympique de Lyon

El Estadio de Balaídos, situado en la ciudad de Vigo, será el escenario que se disputará este frenético Celta – Olympique de Lyon de la ida de los octavos de final de la Europa League. Este campo se inauguró en 1928 y en dos añitos celebrará su centenario, por lo que estamos hablando de un recinto histórico de nuestro país. Tiene aforo para casi 25.000 espectadores y este jueves debería presentar un lleno en sus gradas con toda la afición animando a los suyos en ese partido tan complicado.

La UEFA designó al árbitro belga Erik Lambrechts para que dirija la contienda entre el Celta y el Olympique de Lyon en esta ida de los octavos de final de la Europa League. Al frente del VAR estará su compatriota Bram van Driessche, por lo que tendrá que revisar todas las acciones polémicas que se produzcan sobre el verde para, en el caso de considerarlo necesario, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a analizar la jugada en cuestión al monitor que se colocará en la banda de Balaídos.