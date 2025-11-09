El Rayo Vallecano es uno de los clubes más especiales del fútbol español por su forma de entender la vida. La entidad madrileña está muy enlazado a la vida de todos sus vecinos, a la vida del barrio. Con su historia llena de altibajos, el conjunto rayista ha sabido ganarse un hueco en el corazón de quienes aman el deporte por su particular forma de ser y de entender el fútbol.

Cuándo se fundó el Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano nació el 29 de mayo de 1924 como Agrupación Deportiva El Rayo. Por aquel entonces, un grupo de vecinos decidió fundar un club modesto, pero con mucha ilusión. El equipo vestía camiseta blanca y pantalón negro, aunque poco después incorporó su icónica franja roja, inspirada en la del River Plate argentino. Fue en los años 40 cuando el club adoptó oficialmente el nombre de Rayo Vallecano, para llevar en su escudo el orgullo de su barrio.

En qué estadio juega el Rayo Vallecano

Su casa es el Estadio de Vallecas, uno de los estadios más especiales del fútbol español, aunque también lleno de carencias que, antes o después, deberían subsanar. No hay espacio para el lujo en la avenida de la Albufera. Inaugurado en 1976, tiene capacidad para unas 14.700 personas, aunque quienes lo conocen dicen que allí se siente como si fueran miles más. Las gradas están tan cerca del campo que los jugadores casi pueden escuchar los latidos de su afición. En Vallecas, el fútbol no se ve: se vive. En 2011 cambio de nombre y dejó de llamarse Campo de fútbol de Vallecas Teresa Rivero tras una votación entre los aficionados.

Quién es el dueño del Rayo Vallecano

Desde 2011, el Rayo Vallecano pertenece a Raúl Martín Presa, empresario madrileño que adquirió la mayoría de las acciones del club. Bajo su mando, el Rayo ha conocido tanto la gloria de Primera División como las dificultades de la Segunda. Su gestión ha generado luces y sombras, y buena parte de la afición le exige más transparencia y sensibilidad hacia el sentimiento rayista. Ahora mismo, está viviendo su segunda edad dorada bajo su mandato, ya que los madrileños han regresado a Europa 25 años después. Esta temporada están jugando la Conference League. Además, es un club perfectamente asentado en la máxima categoría.

Cómo llaman a los aficionados del Rayo Vallecano

Los hinchas del Rayo se llaman rayistas, aunque muchos también los conocen como vallecanos. Son el alma del club: gente sencilla y orgullosa de su identidad. El lunar es el grupo de ultra de extrema izquierda Bukaneros, que ha protagonizado diferentes altercados.