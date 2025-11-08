Alineación del Real Madrid contra el Rayo: Xabi centra a Valverde

La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrentará a los blancos con el Rayo Vallecano en el estadio de Vallecas apunta a tener como gran novedad el regreso de Trent Alexander-Arnold al lateral derecho, mientras que Valverde volvería al centro del campo. Tchouaméni será baja tras sufrir una lesión muscular en Anfield.

En la portería del Real Madrid estará Courtois. En el lateral derecho formará Trent Alexander-Arnold, mientras que por el costado izquierdo lo hará Álvaro Carreras. En el centro de la defensa actuarán Militao y Huijsen.

En el centro del campo, sin Tchouaméni, lo más probable es que Xabi Alonso se decante por Valverde y Camavinga, mientras que por delante Bellingham es fijo y a su lado jugará Arda Güler o Ceballos. Y arriba, para los goles, el Real Madrid atacará con Vinicius y Mbappé. Consulta todos los detalles del horario y dónde ver este increíble encuentro de Liga.

Obligados a ganar

El Real Madrid encara este encuentro con la obligación de sumar los tres puntos para seguir manteniendo la ventaja en la Liga sobre el Barcelona -que ahora mismo es de cinco puntos- y para poner punto final al mal sabor de boca que supuso la derrota en Anfield contra el Liverpool.

Por su parte, el Rayo Vallecano llega a este encuentro tras remontar al Lech Poznan en la Conference League. Los madrileños le dieron la vuelta a un marcador en el que comenzaron perdiendo 0-2 y ganaron gracias a un gol de Álvaro en el minuto 94. Este encuentro también estuvo marcado por el enfado de Iñigo Pérez e Ivan Balliu.

El Real Madrid no gana en Vallecas desde hace cuatro temporadas, cuando venció por 0-1 con gol de Benzema. En estos tres últimos partidos, los madridistas han sumado dos empates y una derrota. Por lo tanto, es un estadio en el que los blancos suelen sufrir.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el encuentro contra el Rayo Vallecano: Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Camavinga, Bellingham, Arda Güler o Ceballos; Vinicius y Mbappé.