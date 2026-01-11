Flick: «Cuando juegas contra el Real Madrid y ganas, te sientes muy bien»

Hansi Flick compareció en rueda de prensa tras la victoria del Barcelona en la final de la Supercopa de España. Los azulgranas ganaron 3-2 a un Real Madrid que plantó cara hasta el final. Raphinha, con dos goles, y Lewandowski hicieron los goles de los catalanes.

«Cuando juegas una final contra el Real Madrid y ganas, te sientes muy bien. Estoy muy orgulloso de mi equipo. Jugamos como quisimos jugar, con el estilo Barça, y eso me llena de orgullo», comenzó el entrenador alemán. «Lo hicimos de manera fantástica, controlando el balón y el juego. Sufrimos, pero al final jugamos con nuestro estilo. Ellos tienen calidad y no fue fácil, pero luchamos juntos como equipo y fue algo bonito de ver», añadió.

Sobre la alegría del equipo, comentó lo siguiente: «Me metí en el vestuario para darme una ducha y cuando salí les vi bailando y celebrando. Estuvo bien». También habló de la mentalidad de Raphinha: «Es increíble. Es dinámico y afecta a todo el equipo. Falló la primera oportunidad, pero la segunda marcó y nos dio confianza».

También destacó el encuentro de Eric García: «Ha mostrado lo bueno que es, como siempre que juega. Aprecio su mentalidad; es uno de los líderes». Sobre la clave de la victoria, tiró de humor: «Marcar un gol más que el rival. Para mí lo importante es el equipo, en cómo representamos a los aficionados y la mentalidad que tenemos. Estamos en un buen momento, con gran confianza, y esta final hoy fue muy importante para nosotros porque ganar al Real Madrid siempre es especial».

«Son situaciones totalmente diferentes. El año pasado estábamos algunos puntos por detrás, y ahora estamos por delante. Lo que tenemos que hacer es jugar como jugamos hoy. Tengo un buen sentimiento con el equipo; los jugadores desde el banquillo fueron muy importantes para nosotros», continuó.

Para finalizar, habló de Araujo: «En esta situación, jugar y ganar este título significa mucho para él. Muy feliz de que esté de vuelta y esté bien. Nosotros le apoyaremos siempre. Es un chico fantástico, un jugador importante para nosotros y en el vestuario. Estoy muy feliz por él».