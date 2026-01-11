Supercopa de España: Barcelona-Real Madrid

Flick: «Cuando juegas contra el Real Madrid y ganas, te sientes muy bien»

Flick destacó el papel de sus jugadores y su compromiso

Se mostró muy feliz por Ronald Araujo y su regreso

El Madrid cae con honor

Flick
Flick. (EFE)

Hansi Flick compareció en rueda de prensa tras la victoria del Barcelona en la final de la Supercopa de España. Los azulgranas ganaron 3-2 a un Real Madrid que plantó cara hasta el final. Raphinha, con dos goles, y Lewandowski hicieron los goles de los catalanes.

«Cuando juegas una final contra el Real Madrid y ganas, te sientes muy bien. Estoy muy orgulloso de mi equipo. Jugamos como quisimos jugar, con el estilo Barça, y eso me llena de orgullo», comenzó el entrenador alemán. «Lo hicimos de manera fantástica, controlando el balón y el juego. Sufrimos, pero al final jugamos con nuestro estilo. Ellos tienen calidad y no fue fácil, pero luchamos juntos como equipo y fue algo bonito de ver», añadió.

Sobre la alegría del equipo, comentó lo siguiente: «Me metí en el vestuario para darme una ducha y cuando salí les vi bailando y celebrando. Estuvo bien». También habló de la mentalidad de Raphinha: «Es increíble. Es dinámico y afecta a todo el equipo. Falló la primera oportunidad, pero la segunda marcó y nos dio confianza».

También destacó el encuentro de Eric García: «Ha mostrado lo bueno que es, como siempre que juega. Aprecio su mentalidad; es uno de los líderes». Sobre la clave de la victoria, tiró de humor: «Marcar un gol más que el rival. Para mí lo importante es el equipo, en cómo representamos a los aficionados y la mentalidad que tenemos. Estamos en un buen momento, con gran confianza, y esta final hoy fue muy importante para nosotros porque ganar al Real Madrid siempre es especial».

«Son situaciones totalmente diferentes. El año pasado estábamos algunos puntos por detrás, y ahora estamos por delante. Lo que tenemos que hacer es jugar como jugamos hoy. Tengo un buen sentimiento con el equipo; los jugadores desde el banquillo fueron muy importantes para nosotros», continuó.

Para finalizar, habló de Araujo: «En esta situación, jugar y ganar este título significa mucho para él. Muy feliz de que esté de vuelta y esté bien. Nosotros le apoyaremos siempre. Es un chico fantástico, un jugador importante para nosotros y en el vestuario. Estoy muy feliz por él».

