Puro madridismo y banderas de España: el Madrid celebra el pase a cuartos con su afición en el Etihad

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Los jugadores del equipo blanco se dirigieron al fondo del estadio donde se encontraban los más de 1.000 aficionados madridistas

La mayoría de ellos se desplazaron desde España para el partido de este martes en el que los de Arbeloa se cargaron a los de Guardiola, una temporada más

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La celebración del Real Madrid con su afición en el Etihad fue madridismo en estado puro. Tras el pitido final y el 1-2 contra el Manchester City (1-5 en la eliminatoria), los jugadores del equipo blanco se dirigieron al fondo donde se ubicaban los más de 1.000 aficionados madridistas, que les esperaron con todo tipo de ánimos y banderas de España. El Santiago Bernabéu espera rival en la ida de cuartos de final.

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