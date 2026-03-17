Puro madridismo y banderas de España: el Madrid celebra el pase a cuartos con su afición en el Etihad

La celebración del Real Madrid con su afición en el Etihad fue madridismo en estado puro. Tras el pitido final y el 1-2 contra el Manchester City (1-5 en la eliminatoria), los jugadores del equipo blanco se dirigieron al fondo donde se ubicaban los más de 1.000 aficionados madridistas, que les esperaron con todo tipo de ánimos y banderas de España. El Santiago Bernabéu espera rival en la ida de cuartos de final.