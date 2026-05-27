El curioso ‘caso Yurtseven’: de ser despedido por correo electrónico a pívot titular en el Real Madrid

En el baloncesto y en el deporte en general hay casos que llaman más la atención que otros. Uno de ellos es el de Ömer Yurtseven, que, en cuestión de meses, ha pasado por una montaña rusa de emociones. El turco comenzaba esta temporada, su segunda en el Panathinaikos, jugando 29 partidos entre Euroliga (19) y liga griega (10) hasta que en febrero se enteró de que había sido despedido de la forma menos elegante.

«Básicamente recibí un correo electrónico del Panathinaikos explicándome las cosas, luego hablé con mi agente y así terminó todo», desveló el pasado fin de semana en su antigua casa, el OAKA Arena. Pero antes de llegar a ese escenario, Yurtseven, que dejó buen recuerdo en Estados Unidos por su gran paso por la NCAA y tres sólidos años entre Oklahoma, Miami y Utah, recaló de nuevo en la NBA de la mano de los Golden State Warriors.

Sin embargo, su vuelta no terminó de convencer a la franquicia de Stephen Curry, que lo cortó a finales de marzo. Justos o no, esos dos despidos en dos meses tocaron la moral de un Yurtseven al que una situación desgraciada le acabaría abriendo la puerta del club más importante de Europa. Las lesiones de Edy Tavares y Alex Len (ambas anteriores a la de Usman Garuba en la Final Four de la Euroliga) obligaron al Real Madrid a acudir al mercado, donde encontró una gran opción en el pívot turco.

El deporte daba una oportunidad inesperada a un Yurtseven que no se lo pensó dos veces a la hora de firmar sólamente hasta final de temporada sin asegurarse el futuro, consciente de que si rinde a buen nivel y ayuda a los blancos a conquistar la Liga Endesa un año más (sería el tercero consecutivo), podrá hacerse un hueco en la planificación de la siguiente campaña por méritos propios.

Yurtseven será crucial en el Real Madrid

De ser despedido por correo electrónico a casi seguro pívot titular en el flamante subcampeón de Europa. Así es el ‘caso Yurtseven’, un jugador que este miércoles podría debutar con el equipo blanco colándose directamente en el quinteto inicial del intrascendente partido de Liga, en cuanto a clasificación, ante el Baskonia.

Es el primero de los dos trámites que le quedan a un Real Madrid que amarró el liderato matemáticamente en la jornada 29 y que afronta en el Palacio su penúltimo trámite previo al play off. El segundo será en dos días, el viernes, cuando conocerá su rival en cuartos de final. Todo ello será con Yurtseven, al que Sergio Scariolo ha querido dar máxima relevancia desde su llegada.

Con apenas unos pocos entrenamientos a sus espaldas, el italiano decidió llevarse al turco a la Final Four de Atenas, donde desveló ese episodio con su ex equipo, para adentrarle cuanto antes en dinámica de grupo. Y este aceptó pese a no poder jugar en la cita por el título europeo. Desde este miércoles, Yurtseven ya sí puede entrar en acción y su participación, al ser el único pívot disponible y uno de plenas garantías, será decisiva para el devenir de los blancos en la última oportunidad de éxito que tienen esta campaña.