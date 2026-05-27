Arranca la campaña en el Real Madrid

Florentino Pérez y Enrique Riquelme vivirán este miércoles uno de los días más importantes de cara al futuro institucional del Real Madrid. Ambos presentarán oficialmente sus respectivas candidaturas a la presidencia blanca en una jornada que marcará el inicio definitivo de una batalla electoral histórica en el club madridista.

Por un lado, Florentino Pérez comparecerá en el hotel Meliá Castilla a partir de las 19:00 horas para presentar el proyecto con el que pretende seguir liderando el Real Madrid en una nueva etapa. El actual presidente llega a las elecciones respaldado por una trayectoria prácticamente irrepetible y por una gestión que le ha convertido, para muchos madridistas, en el mejor presidente de la historia del club. Con su lema «mucha historia por hacer», se siente con fuerzas para seguir liderando el club más grande del planeta.

Desde su llegada al cargo en el año 2000, Florentino transformó por completo el Real Madrid. Cambió la dimensión económica de la entidad, impulsó la era de los Galácticos, convirtió al club en la gran potencia financiera del fútbol mundial y lideró la etapa más exitosa de la historia reciente del madridismo. Bajo su mandato, el conjunto blanco conquistó siete Champions, incluyendo la histórica etapa de las cinco Copas de Europa en nueve años, además de modernizar por completo la estructura deportiva e institucional del club.

A ello se suma la remodelación del Santiago Bernabéu, considerada una de las grandes obras del fútbol mundial y uno de los pilares fundamentales del futuro económico de la entidad. Florentino llega a estas elecciones con el respaldo de gran parte del madridismo y con la sensación de haber construido el Real Madrid más poderoso de la historia, tanto dentro como fuera del terreno de juego, aunque en momento deportivo bajo. Y eso es lo que deberá explicar ante los sociones.

Riquelme, aires modernos

Sin embargo, enfrente aparecerá una figura dispuesta a intentar romper décadas de estabilidad institucional en el club blanco. Enrique Riquelme también presentará oficialmente este miércoles a las 12:00 horas en la Calle Pradillo 60 su candidatura con un proyecto que busca impulsar una transformación profunda dentro del Real Madrid.

El empresario alicantino lleva años preparando su alternativa y en las últimas semanas ha comenzado a enseñar públicamente algunas de las líneas maestras de su propuesta. Riquelme promete modernizar la relación con el socio, aumentar la participación del madridismo y devolver peso español al vestuario del primer equipo, una de las cuestiones que considera prioritarias tras la última convocatoria de la selección española para el Mundial, donde por primera vez no apareció ningún jugador del Real Madrid. Además, el candidato opositor ya presume de tener cerrados importantes apoyos y varios nombres de peso vinculados a su posible proyecto deportivo.

El movimiento del empresario ha provocado una enorme expectación en el madridismo. No sólo porque supondría el primer gran desafío real al poder de Florentino Pérez en muchos años, sino también porque abriría un escenario completamente nuevo dentro del club más poderoso del fútbol mundial.

Este miércoles, por tanto, el Real Madrid comenzará oficialmente una campaña electoral que puede marcar el futuro de la entidad durante la próxima década. De un lado, el presidente más laureado y dominante de la historia del club. Del otro, una candidatura que promete cambiar muchas de las estructuras actuales del madridismo. El madridismo ya se prepara para una batalla que promete ser histórica.