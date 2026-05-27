Vinicius habla sobre su renovación: «El presidente confía en mí y yo confío en él»

Vinicius se ha pronunciado sobre su renovación en una entrevista que ha concedido en Brasil. El delantero ha dejado claro que nunca se ha imaginado fuera del Real Madrid y que quiere seguir toda su vida en el club blanco. «El presidente confía en mí y yo en él», ha dicho el brasileño, que también ha hecho un repaso a toda la temporada en el Bernabéu.

Vinicius apura sus vacaciones en Brasil a la espera de unirse a la concentración de su selección para el Mundial 2026 y, antes de alistarse con la pentacampeona, ha concedido una entrevista en la que ha hablado de todos los temas calientes de la actualidad madridista, entre ellos su renovación. El brasileño ha dejado claro que quiere seguir toda la vida en el Real Madrid y que tiene una conversación pendiente con el club.

«Nunca me he imaginado fuera del Real Madrid. Aprovecho cada minuto que estoy aquí porque es el club de mis sueños. Ahora soy uno de los capitanes y eso es muy importante», comenzó diciendo Vinicius después de ser cuestionado sobre su contrato, que acaba con el Real Madrid en 2027 y eso hace que a partir del 1 de enero pueda fichar gratis por otro club.

Vinicius y su renovación

«Quiero seguir toda mi vida aquí. Tengo contrato hasta 2027, tengo que hablar con el Madrid y el Madrid tiene que hablar conmigo. El Real está tranquilo y yo estoy tranquilo. El presidente confía en mí y yo confío en él. Hay que esperar», ha dejado claro Vinicius en una entrevista concedida a Caze TV.

Además de su renovación, Vinicius ha resumido la que para él «ha sido una temporada muy difícil». «Empezamos bien, con distancia con el Barça, pero empezamos a perder y empatar partidos que no debimos. Fuimos perdiendo confianza y el Barça fue ganando. Es la primera vez que llevo dos temporadas sin ganar; fracasamos. Tenemos equipo para ganar el año que viene. El Real Madrid siempre vuelve. Mi primer año también fue muy difícil, cuando se fue Cristiano», confesó.

Vinicius también ha hablado sobre su relación con Mbappé. «Siempre he tenido una buena relación con Mbappé, también fuera del campo. Siempre le enviaba muchos mensajes para que viniera al Madrid», afirmó, a la vez que también dejó claro que pueden ganar juntos. «Todavía no hemos podido jugar bien, como queremos, y ganar títulos, pero podremos revertir esa situación. Es una buena persona; él siempre me defiende en entrevistas o dentro del campo, como contra el Benfica. Yo también le defendería a él. Es un jugador legendario que va a marcar una época en el Madrid», ha dicho.

Vinicius y el vestuario del Real Madrid

Vinicius también ha opinado sobre la situación en el vestuario del Real Madrid, que se enquistó especialmente después de caer en cuartos de final de la Champions League y tras perder todas las opciones en Liga. «Sin Nacho, sin Modric, con Carvajal lesionado, sin Kroos. Daban mucha experiencia al equipo. Ahora yo o Fede tenemos mucha experiencia sobre el verde, pero no en el vestuario. No tenemos tanta experiencia como para cargar con ese equipaje, tenemos que seguir aprendiendo», ha dicho.

«Esta temporada hemos aprendido mucho sobre el vestuario. La temporada que viene seremos mejor vestuario, más unidos, mejor como equipo. Estamos viviendo un cambio de ciclo donde tenemos que cambiar nuestro rol para ayudar. A veces es bueno ver lo que tenías y comprender que no es fácil ganar todo lo que hemos ganado. Me acostumbré a ganar, me acostumbré a los malos hábitos. Hay mucha presión; forma parte del mejor equipo del mundo. La gente está esperando a que fallemos y lo hemos hecho dos años seguidos. No podemos fallar más», confesó.