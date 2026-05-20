Carvajal no se perderá su despedida y Vinicius es duda contra el Athletic

Vinicius no se entrenó este miércoles junto al resto de sus compañeros en Valdebebas y todo apunta a que no jugará el próximo sábado frente al Athletic en el Santiago Bernabéu. El brasileño sufre unas molestias físicas que, aunque no parecen especialmente graves, sí invitan a pensar que el club no asumirá ningún riesgo a pocos días del inicio de la concentración de Brasil para el Mundial.

De hecho, existe incluso la posibilidad de que Vinicius ni siquiera siga en España el día del partido. El delantero tiene previsto viajar próximamente a Brasil con permiso del club para disfrutar de unos días de descanso antes de incorporarse a la concentración de los de Ancelotti de cara al Mundial que se disputará este verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Dentro del Real Madrid transmiten cierta tranquilidad respecto al estado físico del jugador. La sensación es que se trata más de «chapa y pintura» que de un problema serio. Pero al mismo tiempo también existe plena conciencia de que el encuentro frente al Athletic tiene un valor competitivo prácticamente residual y que no merece la pena forzar absolutamente nada con futbolistas importantes. Por eso, ahora mismo, la presencia de Vinicius el sábado parece bastante complicada.

El brasileño trabajó en el interior de las instalaciones junto a Dani Carvajal, Aurélien Tchouaméni y Trent Alexander-Arnold, todos ellos con diferentes molestias físicas. Eso sí, en el caso de Carvajal dentro del club no existe la menor duda de que estará disponible para despedirse del Bernabéu este sábado en el que será su último partido como futbolista madridista en Chamartín.

La gran noticia positiva de la sesión fue el regreso completo de Federico Valverde junto al grupo. El uruguayo ya ha superado definitivamente el protocolo médico tras el traumatismo craneoencefálico sufrido en Valdebebas y completó todo el entrenamiento con normalidad. También Andriy Lunin dejó atrás el proceso vírico que arrastraba en los últimos días.

Por otro lado, Arda Güler y Dean Huijsen realizaron una parte de la sesión junto al grupo, mientras que Eder Militao, Ferland Mendy y Rodrygo Goes continúan avanzando en sus respectivos procesos de recuperación.

La plantilla comenzó el entrenamiento con rondos y ejercicios de posesión antes de disputar varios partidos en dimensiones reducidas y terminar con disparos a portería en una sesión marcada por la cercanía del final de temporada… y por un Mundial que ya empieza a condicionar absolutamente todo dentro de Valdebebas.