Toni Nadal analiza cómo afectaría Mourinho en el Real Madrid: «Tendrá la mano dura…»

Toni Nadal también se ha pronunciado sobre el regreso de José Mourinho al Real Madrid. El tío y entrenador del mejor deportista de la historia del deporte español valoró de forma positiva la vuelta del entrenador portugués al Bernabéu. «Creo que Mourinho tendrá la mano dura suficiente para convencer a la gente de que tiene que dar el 100%», ha opinado sobre la influencia de Mourinho en el vestuario.

José Mourinho entrenará al Real Madrid la próxima temporada y el anuncio oficial del fichaje es cuestión de días. Si no hay elecciones, el club tiene previsto anunciarlo el próximo domingo 24 de mayo y, en caso de que Enrique Riquelme se acabe presentando a los comicios en la entidad madridista, esperarían a conocer los resultados y la hipotética victoria de Florentino Pérez. Si todo sigue su curso natural, el entrenador portugués volvería a tomar el mando en el banquillo del Real Madrid a mediados del mes de junio.

José Mourinho llegará al banquillo del Real Madrid después de dos años sin títulos y unos últimos meses convulsos en el vestuario madridista. Por ello, ahora el entrenador luso, con el objetivo de imponer disciplina y hacer que las piezas funcionen dentro de una plantilla excelsa que cuenta con los mejores futbolistas del mundo. Aun así, la opinión del luso será clave para llevar a cabo una reforma dentro del equipo, al que llegarán al menos un par de defensas, un centrocampista y puede que un delantero.

Toni Nadal y el regreso de Mourinho al Real Madrid

Toni Nadal ha sido la última voz autorizada en el mundo del deporte que ha opinado sobre el regreso de Mourinho al Real Madrid. El tío y entrenador de Rafa Nadal ha dejado claro que el entrenador portugués será capaz de convencer a sus jugadores para que lo den todo sobre el terreno de juego.

«A la gente hay que explicarle bien las cosas. Yo les haría una charla y el que no esté dispuesto a ir al 100%, fuera del equipo», dijo Toni Nadal, que puso de ejemplo a Cristiano Ronaldo que, siendo uno de los mejores de la historia, «siempre iba al 100%». Cuestionado sobre Mourinho, dejó claro que: «Ha demostrado que es un gran entrenador y a la gente sabe tensarla. Creo que tendrá la mano dura suficiente para convencer a la gente de que tiene que dar el 100%». «Después, veremos si es así o no», dijo en el programa Radioestadio de Onda Cero.

Toni Nadal también desgranó los problemas del Real Madrid en la presente temporada. «Me parece extraño que el Real Madrid juegue bien o bastante bien en los partidos contra sus máximos rivales, como contra el City o el Bayern, o el Barcelona, y que después no jueguen con la misma intensidad en los partidos algo distintos», afirmó.

«La sensación mía, me puedo equivocar, es que los jugadores no iban a su límite. Me lo corrobora el hecho de que con los grandes hayan tenido un juego diferente. Esto me sorprende», dijo Toni Nadal. «Yo no lo concibo. Uno que juega en el Real Madrid tiene que estar tan satisfecho de poderlo hacer que tendría que comprometerse a ir al límite en cada partido y en cada entrenamiento», opinó.