Mourinho, trato hecho… si no hay elecciones

Trato hecho. José Mourinho será el nuevo entrenador del Real Madrid. Sólo falta que se terminen de cerrar pequeños flecos, muchos de ellos relacionados con la planificación deportiva, que se firme el contrato y que el club publique el pertinente comunicado oficial. Algo que, salvo giro inesperado, sucederá en los próximos días. La cuenta atrás ya ha comenzado para que la segunda etapa del portugués en el Bernabéu sea una realidad. A priori, nada debería alterar el plan. O sí.

Mourinho será el nuevo entrenador del Real Madrid siempre y cuando no haya elecciones a la presidencia del club blanco. El portugués está perfectamente informado de toda la situación y conoce el escenario actual. Florentino Pérez anunció el pasado martes que iba a convocar elecciones y el jueves el club lo hizo oficial. Entre el 18 y el 23 de mayo, los candidatos tendrán de plazo para presentar el aval y formalizar su candidatura. Si no aparece ninguna alternativa a la actual directiva madridista, el plan del club es anunciar el fichaje del portugués el domingo 24 de mayo, apenas un día después de que termine oficialmente la temporada.

De esta manera, el Real Madrid respetará hasta el final el trabajo de Álvaro Arbeloa y sólo cuando haya concluido el curso se hará oficial la llegada de José Mourinho, pese a que el acuerdo está prácticamente cerrado. Como decíamos anteriormente, únicamente quedan algunos detalles pendientes que se terminarán de acordar en las próximas horas. La idea del club es presentar oficialmente al técnico portugués el lunes 26 de mayo y que, desde ese mismo momento, empiece a trabajar de lleno en la planificación deportiva de la próxima temporada.

¿Y si hay elecciones?

Todo este calendario se cumplirá siempre y cuando el domingo 24 de mayo la junta electoral comunique que no existen más candidaturas y, por tanto, la liderada por Florentino Pérez quede automáticamente reelegida sin necesidad de acudir a las urnas. Sin embargo, si finalmente aparece otro candidato y se deben celebrar elecciones, absolutamente todo quedará paralizado.

Si la candidatura encabezada por Enrique Riquelme consigue llegar a tiempo y formaliza su candidatura a la presidencia del Real Madrid, el club blanco celebrará elecciones por primera vez desde 2006. Estos comicios, que deberían celebrarse dentro del plazo de los 15 días siguientes tal y como marcan los estatutos, congelarían cualquier operación importante dentro de la entidad.

Aunque estatutariamente la actual directiva podría ejecutar el fichaje de Mourinho incluso en ese contexto, por una cuestión ética se esperaría a que se celebrasen las elecciones -previstas para el 7 o el 14 de junio- antes de anunciar oficialmente al nuevo entrenador. Obviamente, una situación así afectaría de lleno a la planificación deportiva del club blanco.