En Inglaterra aseguran que Mourinho piensa en un jugador del Barcelona para el Real Madrid

Todos los caminos del Real Madrid conducen a José Mourinho y todo hace indicar que el entrenador del entrenador portugués (a la espera de unas posibles elecciones) podría ser anunciado después del último partido de Liga que se disputará este sábado ante el Athletic Club. En los últimos días han salido a la luz algunos nombres que llegarían junto con el aún entrenador del Benfica y ahora desde Inglaterra hablan incluso del futbolista del Barcelona, Marcus Rashford.

José Mourinho es el hombre del momento en el Real Madrid a la espera de que el Real Madrid finalice la temporada este sábado en el Bernabéu. A partir de ahí, y si no hay elecciones, se sentará el proyecto para el próximo curso, que será liderado por el entrenador portugués, que reconoció contactos entre Jorge Mendes y el club después del partido del sábado contra el Estoril.

«Es verdad que no he hablado con el presidente Florentino. Es verdad que no he hablado con nadie de la estructura. Todo esto es verdad, pero ninguno de nosotros es estúpido; obviamente, entre el club y Jorge hay contactos, que creo que se transformarán en contactos conmigo la próxima semana», dijo José Mourinho en una rueda de prensa en la que prácticamente dio a conocer sus intenciones de cara a lo que sucederá en los próximos días, en las que se encarrilará su fichaje por el Real Madrid.

Mourinho y su fichaje para el Real Madrid

Y al hilo del fichaje de Mourinho han salido a la luz varios nombres de jugadores que podrían llegar al Real Madrid junto con el portugués. El mercado sabe que el conjunto blanco necesita varios fichajes en la defensa y el centro del campo después de dos años sin títulos importantes y por ello la rumorología se ha disparado durante los últimos días.

El último nombre sorprendente en aparecer ha sido el de un futbolista del Barcelona: Marcus Rashford. El futbolista inglés ha jugado a préstamo este año en el conjunto culé y en su día coincidió con Mourinho en el Manchester United. Por ello, ahora desde The Independent señalan que el entrenador portugués podría sorprender fichando al atacante que ha dejado claro que le gustaría seguir en Barcelona.

El periodista que ha relacionado a Rashford y el Real Madrid de Mourinho es Miguel Delaney, que informó sobre ello en el boletín Inside Football. El periodista de The Independent, una de las firmas más autorizadas de Reino Unido, informó que: «Si hay un cambio importante, fuentes cercanas aseguran que Mourinho podría sorprender fichando a Marcus Rashford. El jueves, The Independent informó que el Barcelona aún negocia con el Manchester United por el delantero».

«Mourinho tiene buena relación con Rashford y, según estas fuentes, le encantaría ficharlo: primero, porque es un jugador que conoce; y segundo, para crear revuelo y complicar al Barcelona», informaron desde este medio sobre la posibilidad del fichaje de Rashford por el Real Madrid de José Mourinho.

Mientras tanto, la realidad es que Rashford, Barcelona y Manchester United siguen buscando la manera de poder prolongar la cesión de un jugador que ha marcado 14 goles y ha repartido 14 asistencias en los 48 partidos que ha disputado durante su primera temporada en el Camp Nou.

«Disfruto mucho aquí y, para cualquier amante del fútbol, el Barcelona es uno de los clubes más importantes de la historia. Es un honor», dijo hace unos días tras ser cuestionado sobre su continuidad en el Barcelona. «No lo sé. No soy mago, pero si lo fuera, me quedaría. Ya veremos. Vine aquí para ganar. Quiero ganar todo lo que pueda. Esto es un título más que añadir a la lista. Es un equipo maravilloso, van a ganar mucho en el futuro; formar parte de eso sería algo especial», dijo tras la consecución del título de Liga.