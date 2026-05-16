Arbeloa no recupera a nadie para Sevilla

Arbeloa no recupera a ningún jugador para el encuentro que tiene este domingo ante el Sevilla. El Real Madrid disputa en el Sánchez-Pizjuán el penúltimo partido de esta temporada, el último a domicilio. Como ya se sabía, Mendy, Militão, Arda Güler y Rodrygo no están disponibles por lesión, pero Arbeloa tampoco podrá recuperar a Lunin, que sigue con su proceso vírico.

La duda será Fede Valverde. Este sábado hizo mucho trabajo físico en solitario, para no tener ningún riesgo de impacto (viene de sufrir un traumatismo cranoencefálico) y el uruguayo además realizó una parte del entrenamiento con el grupo. Será decisión de Álvaro Arbeloa meterlo en la convocatoria, que se espera para este domingo. El Real Madrid viajará a Sevilla por la mañana.

Por su parte, en el entrenamiento de este sábado en Valdebebas los jugadores comenzaron con activaciones, rondos y ejercicios de velocidad de reacción. Posteriormente, realizaron trabajos de posesión y, a continuación, disputaron un partido. La sesión concluyó con finalizaciones a portería.

El Real Madrid juega este domingo a las 19:00 horas ante el Sevilla. El encuentro se disputa en el horario unificado de la penúltima jornada, con otros ocho partidos a la vez. El Real Madrid no se juega nada -será segundo haga lo que haga en los dos partidos que quedan-, pero el Sevilla sí, ya que pelea por una salvación que tiene prácticamente firmada, pero no segura.