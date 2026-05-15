Valverde apunta al Athletic si el club lo estima oportuno

Federico Valverde empieza a ver la luz al final del túnel tras la pelea con Tchouaméni que terminó con el charrúa en el hospital. El centrocampista del Real Madrid dio este viernes un pequeño paso adelante en su recuperación tras el traumatismo craneoencefálico sufrido y ya pudo completar una parte del entrenamiento junto al grupo.

Eso sí, dentro del club siguen actuando con muchísima cautela. Valverde participó únicamente en ejercicios controlados, sin contacto ni riesgo alguno. El uruguayo estuvo presente en rondos y disparos a puerta, pero evitó cualquier trabajo que implicase impactos o situaciones comprometidas. El Madrid no quiere correr absolutamente ningún riesgo con un futbolista que todavía sigue sometido al protocolo médico marcado para este tipo de golpes.

Aun así, la evolución está siendo positiva. De hecho, dentro de Valdebebas ya no descartan que pueda entrar en la convocatoria para el partido frente al Athletic si los doctores consideran que está en condiciones de regresar. Todo dependerá de cómo responda durante los próximos días y, sobre todo, de las sensaciones que transmita el propio jugador.

La situación de Valverde ha sido uno de los grandes focos de atención dentro del Real Madrid en las últimas semanas. No solo por el golpe sufrido, sino también por todo el contexto que rodeó el incidente vivido con Aurélien Tchouaméni en el vestuario de Valdebebas. Un episodio que dejó muy tocado al club y que terminó desembocando en sanciones históricas para ambos futbolistas.

Lunin, no; Huijsen, sí

Mientras tanto, Andriy Lunin sigue sin reincorporarse con normalidad debido al cuadro vírico que arrastra desde hace varios días. Una situación parecida a la que sufrió recientemente Dean Huijsen, aunque en el caso del central la enfermedad ya está completamente superada.

Por otro lado, el resto de lesionados continúa avanzando en sus respectivos procesos de recuperación. En el cuerpo técnico siguen pendientes especialmente de varios jugadores importantes que intentan acelerar plazos en este tramo final de temporada, aunque la prioridad absoluta dentro del club es evitar cualquier recaída o riesgo innecesario.

El Madrid encara ahora las dos últimas jornadas de Liga en medio de un contexto extraño y muy delicado. Tras cada incendio llega uno mayor. El último, el protagonizado por Mbappé tras ser suplente ante el Oviedo y malinterpretar con más o menos intención la decisión de Arbeloa.