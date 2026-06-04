Así es la nueva camiseta del Real Madrid: todos los detalles, cuánto cuesta y cómo comprarla

El Real Madrid presentó este miércoles su nueva camiseta para la temporada 2026/27. Un diseño innovador que apuesta por nuevos colores e identidad para volver a generar ilusión en el Santiago Bernabéu. Una elástica que rompe la estructura que venía ofreciendo el club blanco con colores más discretos, pero que ahora vuelve a buscar un impacto para ser un éxito en ventas.

Aunque aún se desconocen los nuevos fichajes y el entrenador, el Real Madrid ya luce la nueva camiseta con estrellas como Mbappé, Vinicius, Bellingham, Valverde, Tchouaméni o Courtois. Una camiseta muy elegante al nivel de la grandeza del club blanco. Sin embargo, esta edición es muy especial por la cantidad de detalles que esconden la nueva ‘armadura’ merengue.

Todos los detalles de la camiseta del Real Madrid de la temporada 2026-27

La nueva camiseta del Real Madrid para la temporada 2026-27 está diseñada hasta el más pequeño detalle. El principal color es el blanco, ley fija en el club. En las dos últimas temporadas apostaron por el color negro en las rayas y una sutil línea amarilla en la última campaña. Ahora, todo es diferente.

Para los jugadores, la camiseta integra elementos gráficos inspirados en las joyas de la corona del escudo de nuestro club, reflejando excelencia, artesanía y mentalidad ganadora. Una camiseta que sobresale en blanco combina con un cuello y las mangas de color verde oscuro y las tres franjas de Adidas en los hombros de color rosa. En la versión player, la elástica cuenta con relieves que mejoran el flujo de aire y así mantienen a los jugadores frescos durante los partidos. En cuanto a la del portero, la camiseta del Real Madrid vuelve a ser completamente negra con detalles en los laterales y las tres rayas blancas.

Cómo es la serigrafía de la nueva camiseta del Real Madrid

La serigrafía de la nueva camiseta del Real Madrid sigue el mismo protocolo que en las últimas temporadas. Por un lado, llevará el mismo diseño que el resto de clubes de la Liga en el campeonato doméstico, mientras que en la Champions podrá ir con su nuevo diseño.

A diferencia de la anterior, la nueva serigrafía apuesta por un dorsal más alargado y unas letras más estiradas para ganar más legibilidad y aportar más protagonismo a los nombres de los futbolistas. Serán de color verde para combinar las mangas y cuellos.

Precio de la nueva camiseta del Real Madrid

La nueva camiseta del Real Madrid mantiene los mismos precios de salida de las últimas temporadas. Desde hace años la industria del fútbol ha subido y el precio mínimo es de 100 euros de manga corta y 110 de manga larga. En la versión femenina, la elástica baja de precio a los 100 euros; y la versión de niño a 75 euros de manga corta y 85 la larga.

Luego está la opción de comprar la versión ‘player’ de la nueva camiseta del Real Madrid. Es decir, la que usan los propios jugadores en los partidos. Si compras de manga corta, el precio es de 150 euros, mientras que la de manga larga sube a los 160 euros. La femenina sube 150 euros y la de niño tiene un precio de 120 euros de manga corta y 130 si es de manga larga.

Además, el Real Madrid también ofrece en la colección una camiseta ‘croppet’ femenina por 85 euros, la equipación completa para niños por 110 euros, el conjunto para bebés por 60 euros y el pantalón adulto por 55 euros, entre muchas otras combinaciones. Todo ello sin añadir dorsales ni parches, tanto 10 euros más de la liga como 15 euros de la Champions, lo que aumentaría más el precio base. Ponerse el nombre de un jugador de la primera plantilla tendría un suplemento de 25 euros y personalizarla hasta 30 euros más.

Camiseta estándar Real Madrid para hombre: 100/110 euros (corta/larga)

Camiseta PRO Real Madrid para hombre: 150/160 euros (corta/larga)

Camiseta estándar Real Madrid para mujer: 100 euros (corta)

Camiseta PRO Real Madrid para mujer: 150 euros (corta)

Camiseta estándar Real Madrid para niño: 75/85 euros (corta/larga)

Camiseta PRO Real Madrid para niño: 120/130 euros (corta/larga)

Camisera portero para hombre: 100 euros (corta)

Camisera portero para niño: 75 euros (corta)

Conjunto bebé: 60 euros

Dónde y cómo comprar la nueva camiseta del Real Madrid

La nueva camiseta del Real Madrid se puede comprar desde este miércoles en las vías oficiales del club, tanto de forma online en su página web como en las tiendas físicas repartidas en todo el mundo.