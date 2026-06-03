El Real Madrid presenta su camiseta para la próxima temporada con Mbappé y Vinicius a la cabeza

Ya es oficial. El Real Madrid ha presentado este miércoles la nueva camiseta que lucirá en la temporada 2026-27. Como es habitual por estas fechas, con la actual campaña finalizada y antes de comenzar la próxima, el club ha desvelado cómo será su primera equipación. Mbappé, Vinicius, Bellingham, Tchouaméni, Brahim, Rüdiger y Huijsen son algunos de los protagonistas del vídeo de presentación.

Se trata de una equipación con un diseño moderno, que integra elementos gráficos inspirados en las joyas de la corona del escudo del Real Madrid, reflejando excelencia, artesanía y mentalidad ganadora. El blanco de la camiseta se combina con detalles en verde oscuro en el cuello y los puños de las mangas. Mismo color que aparece en el logo de la elástica y los patrocinios.

Las tres franjas de Adidas sobre los hombros incorporan un inesperado toque de color rosa, conectando la camiseta con la identidad visual de la temporada y aportando energía al conjunto. La construcción estilizada del cuello ofrece una silueta limpia y contemporánea, mientras que los acabados premium garantizan que la camiseta represente tanto el rendimiento como el estilo, dentro y fuera del terreno de juego.

Diseñada para responder a las exigencias del fútbol de élite, la camiseta incorpora tejidos ligeros con ingeniería 3D y zonas específicas adaptadas al cuerpo, mejorando el ajuste, la transpirabilidad y la libertad de movimiento. Equipada con la última tecnología CLIMACOOL+ de Adidas, la equipación está diseñada para evacuar eficazmente la humedad, ayudando a los jugadores a mantenerse frescos, secos y concentrados durante todo el partido. Las zonas estratégicas de ventilación y las texturas técnicas optimizan el flujo de aire y el confort al más alto nivel.

La primera equipación 2026/27 se completa con pantalón corto y medias blancas, incorporando detalles a juego en verde oscuro y rosa para crear una imagen cohesionada y sofisticada sobre el césped del estadio Santiago Bernabéu.