‘La socia’, la camiseta exclusiva que Florentino regalará a los socios del Real Madrid temporada tras temporada

La candidatura de Florentino Pérez sigue desvelando algunas de las medidas estrella de su programa electoral de cara a las elecciones del Real Madrid. La última de ellas está dirigida directamente a uno de los pilares fundamentales de la entidad: sus socios. Según ha anunciado el equipo del actual presidente, todos los duelos del conjunto blanco recibirán cada temporada una camiseta oficial gratuita que contará con una insignia exclusiva reservada únicamente para ellos. Se trata de una iniciativa que busca reforzar el sentimiento de pertenencia y premiar la fidelidad de quienes forman parte de la institución.

La principal novedad de esta propuesta es que la camiseta no estará disponible para su venta al público. Sólo los socios podrán obtenerla y lucir un distintivo exclusivo que servirá para identificar su condición dentro del club. La idea de la candidatura es que esa insignia se convierta en un símbolo reconocible de pertenencia al Real Madrid y diferencie a los socios del resto de aficionados repartidos por todo el mundo.

Una colección única

La medida contempla además que la entrega se repita cada año. De esta manera, los socios podrán ir acumulando una colección exclusiva de camisetas que irá creciendo con el paso de las temporadas. Cada diseño será diferente e irrepetible, por lo que cada camiseta representará una campaña concreta en la historia del club.

Desde el entorno de Florentino consideran que esta iniciativa permitirá estrechar todavía más el vínculo entre la entidad y sus socios, convirtiendo cada prenda en un recuerdo único ligado a la trayectoria personal de cada madridista dentro del club.

La propuesta forma parte de una estrategia más amplia con la que la candidatura pretende situar al socio en el centro de la vida del Real Madrid. Desde el equipo de Florentino Pérez insisten en que el principal patrimonio de la entidad no son únicamente los títulos conquistados ni la fortaleza económica alcanzada durante las últimas décadas, sino también los cerca de 100.000 socios que sostienen el modelo de propiedad del club.

Una medida estrella

A pocos días de que la campaña electoral entre en su fase decisiva, la candidatura de Florentino continúa presentando iniciativas destinadas a reforzar el papel del socio dentro de la institución. La entrega anual de una camiseta oficial exclusiva aparece ya como una de las propuestas con mejor acogida entre la masa social madridista.

Desde el entorno del presidente consideran que el sentimiento de pertenencia será uno de los ejes de su proyecto para los próximos años. Por ello, esta medida busca convertir al socio en protagonista y reforzar un modelo que, según defienden desde la candidatura, ha permitido al Real Madrid mantener su independencia frente a otros gigantes del fútbol europeo.