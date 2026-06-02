Dumfries es el elegido para el lateral derecho del Real Madrid

El Real Madrid está obligado a reforzar el lateral derecho tras la no renovación de Carvajal y ya ha tomado una decisión para reforzar el lateral derecho. A pesar de que el club blanco está inmerso en un proceso electoral, la dirección deportiva no ha dejado de rastrear el mercado en busca de oportunidades que permitan elevar el nivel de la plantilla sin comprometer la estabilidad económica del club. Y con estos requisitos, el nombre que más fuerza ha ganado en las últimas semanas es el de Denzel Dumfries. Que, ahora mismo, es el elegido para reforzar la zaga.

Según ha podido OKDIARIO, el internacional holandés es el perfil que más convence actualmente en Valdebebas para completar una posición que ha generado preocupación durante las últimas temporadas. El objetivo del club no es encontrar una estrella capaz de discutir la titularidad de Trent Alexander-Arnold, sino incorporar un futbolista fiable, experimentado y preparado para rendir desde el primer día cuando sea necesario.

El Real Madrid no busca un sustituto de Trent y sí un suplente de garantías para el inglés. La idea del club es que el británico será el dueño del carril derecho durante los próximos años y nadie dentro del club contempla un escenario diferente. Precisamente por eso, el Real Madrid ha descartado invertir una gran cantidad de dinero en un lateral que exija protagonismo o minutos garantizados.

Mourinho, de acuerdo

La dirección deportiva entiende que necesita una pieza diferente. Un jugador con experiencia al máximo nivel, acostumbrado a competir por títulos y que acepte un rol secundario dentro de la plantilla. Y ahí es donde aparece Dumfries. Además, esta operación tiene el visto bueno de José Mourinho.

El futbolista del Inter reúne todas las condiciones que busca el club blanco y el entrenaodr portugués. A sus 30 años, acumula una enorme experiencia tanto en la élite europea como con Holanda. Ha disputado finales, semifinales de Champions y grandes torneos internacionales, demostrando además una regularidad notable durante las últimas temporadas.

En el Real Madrid valoran especialmente su capacidad física, su potencia en campo abierto y su versatilidad táctica. Aunque su posición natural es la de lateral derecho, también puede actuar como carrilero en sistemas con tres centrales e incluso desempeñar funciones más ofensivas cuando el partido lo requiere.

Otro de los aspectos que juega a su favor es su situación de mercado. El Inter no considera intransferible al jugador y la operación podría cerrarse por unos 25 millones de euros, cifra muy inferior a la que exigirían otros objetivos que han sido relacionados con el conjunto blanco en los últimos meses. Además, el Real Madrid ya conoce las condiciones económicas de un posible acuerdo y considera que la operación encaja perfectamente dentro de los parámetros establecidos por la entidad.

Una alternativa a Trent

La idea del Real Madrid es muy clara. Trent será el titular indiscutible y detrás necesita un futbolista preparado para competir en cualquier escenario sin que el nivel del equipo se resienta. Un perfil similar al que durante años representaron jugadores como Nacho en otras posiciones: profesionales fiables, experimentados y siempre listos para responder cuando el equipo les necesita.

Por eso, a falta de que se aceleren las negociaciones durante las próximas semanas, Dumfries se ha colocado en la pole para convertirse en el nuevo lateral derecho del Real Madrid. Un fichaje menos mediático que otros, pero que encaja a la perfección en la hoja de ruta que maneja el club para completar una plantilla diseñada para volver a dominar Europa.