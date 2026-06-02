El Real Madrid apuntala la defensa: Rüdiger renueva y Konaté, a punto

El Real Madrid está transitando por un escenario poco habitual durante las últimas semanas. La entidad blanca se encuentra inmersa en una campaña electoral que no se vivía en el club desde hace prácticamente dos décadas, una situación que inevitablemente altera parte de la actividad institucional. Sin embargo, eso no significa que en Valdebebas se haya detenido el trabajo de planificación deportiva. Más bien sucede todo lo contrario. En silencio, lejos del foco mediático y con algunas dificultades derivadas del contexto actual, la dirección deportiva continúa avanzando en la construcción de la plantilla para la próxima temporada.

Con José Mourinho al tanto de todos los movimientos que afectan al primer equipo, el Real Madrid sigue trabajando en reforzar una de las posiciones que más preocupan de cara al futuro inmediato: el centro de la defensa. La hoja de ruta del técnico portugués y de la dirección deportiva pasa por combinar experiencia, presente y proyección en una demarcación que ha sufrido numerosos contratiempos durante los últimos meses.

En ese sentido, una de las operaciones más importantes ya está prácticamente cerrada. El Real Madrid ha alcanzado un acuerdo con Antonio Rüdiger para ampliar su contrato una temporada más. Las conversaciones entre ambas partes estuvieron muy avanzadas a comienzos de año, pero tras la eliminatoria de cuartos de final de la Champions frente al Bayern surgieron ciertas dudas dentro del club respecto al estado físico del central alemán. En las oficinas de Valdebebas existía preocupación por su capacidad para mantener el nivel competitivo a corto y medio plazo, lo que provocó un enfriamiento de las negociaciones.

No obstante, las partes retomaron recientemente los contactos y las diferencias quedaron resueltas. El acuerdo ya está encarrilado y todo apunta a que Rüdiger continuará vistiendo la camiseta blanca, al menos, durante una temporada más. Una noticia importante para Mourinho, que considera al internacional alemán una pieza fundamental por su liderazgo, experiencia y competitividad.

Konaté, a punto

Paralelamente, el Real Madrid trabaja en otro movimiento de gran relevancia para apuntalar la defensa. El objetivo es Ibrahima Konaté. El central francés ha finalizado su contrato con el Liverpool y ya se ha despedido oficialmente del conjunto inglés, por lo que llegaría libre al Santiago Bernabéu. En el club consideran que reúne todas las características necesarias para liderar la zaga durante los próximos años: potencia física, velocidad, capacidad para jugar en campo abierto y experiencia al máximo nivel competitivo.

Las conversaciones entre ambas partes están en marcha, aunque todavía existen aspectos económicos por resolver. Konaté solicita una prima de fichaje cercana a los 20 millones de euros, además de un contrato de cuatro temporadas con un salario aproximado de 12 millones de euros netos por campaña. Son cifras elevadas, pero en el Real Madrid entienden que el ahorro derivado de no tener que pagar traspaso permite estudiar la operación con optimismo.

Lo que ya hay

Mientras tanto, el club también mantiene plena confianza en Dean Huijsen. El joven central es considerado una apuesta de presente y de futuro. Mourinho conoce perfectamente sus cualidades desde su etapa en la Roma y cree que posee las condiciones necesarias para consolidarse en la élite. Su crecimiento durante las últimas temporadas ha sido notable y dentro de la entidad lo consideran un jugador de absolutas garantías.

Otro nombre propio en la planificación es el de Éder Militao. El brasileño continúa recuperándose de la grave lesión que sufrió y que le obligó a pasar por el quirófano. La evolución está siendo positiva y el club mantiene la esperanza de que pueda regresar a la competición durante el próximo mes de noviembre. Pese a la larga ausencia, nadie duda de que volverá a ser una pieza importante dentro de los planes de Mourinho cuando recupere plenamente su mejor versión.

El caso más complejo es el de Raúl Asencio. El central es el futbolista que más dudas genera dentro de la dirección deportiva. El Real Madrid estaría dispuesto a escuchar ofertas e incluso contempla una posible venta, pero la situación no es sencilla. El jugador tiene contrato en vigor y, por el momento, no muestra intención de abandonar la entidad. Si finalmente permanece en la plantilla, ocuparía un papel secundario dentro de la rotación defensiva, quedando por detrás de los principales referentes del equipo en la jerarquía del vestuario.