Rodri se pronuncia sobre su posible fichaje por el Real Madrid: «Después del Mundial ya se verá»

Rodri Hernández está siendo uno de los protagonistas de las elecciones a la presidencia del Real Madrid. Tal y como contó OKDIARIO, el jugador del Manchester City es el internacional español elegido por Enrique Riquelme para fichar por el Madrid si sale elegido presidente en las urnas. Sobre esto le preguntaron al capitán de la selección española, que asegura estar focalizado «en el Mundial» y después del mismo «ya se verá» qué pasa con su futuro.

«Es algo normal, forma parte del fútbol que puedan rondar nombres de jugadores para distintos clubes. Soy capitán de la Selección, mi responsabilidad es acatar eso y ser un líder dentro del grupo. Estoy centrado en lo único que me compete ahora, que es llevar a España a ganar este Mundial. Entiendo que pueda sonar ruido, pero por mi parte me voy a focalizar en el Mundial y luego ya se verá», aseguró el jugador en el Media Day de la selección española.