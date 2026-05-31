Rüdiger pone a prueba la defensa del Real Madrid en el Mundial

Antonio Rüdiger será el único representante, junto a David Alaba, de la defensa del Real Madrid en el Mundial. El alemán formará parte de la selección de su país durante la cita que comienza este 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. La irregular temporada en lo colectivo y en lo individual de varios de sus compañeros de zaga, junto a los problemas físicos, les han privado de acudir a una cita que parecía asegurada hace unos meses. Sí estará Rüdiger, cuya vinculación contractual con el Real Madrid finaliza este verano, pero que, a diferencia de un Alaba que ya se despidió en la última jornada de Liga, sí cuenta con opciones de ampliarlo por un año más.

El defensa central también ha arrastrado las molestias físicas que han dejado sin opciones de acudir al Mundial a Dani Carvajal o Eder Militao. Plenamente recuperado de las dolencias en la rodilla que arrastraba desde el curso pasado, Rüdiger se ha erigido como imprescindible en el centro de la zaga. Su acompañante ha variado, aunque la pareja titular cuando ambos han estado disponibles en los grandes partidos ha sido la que ha formado con Militao. También ha rendido junto a Huijsen y con Asencio, dos futbolistas que, al igual que el brasileño, tampoco estarán en el Mundial.

El caso de Huijsen es el más llamativo. El futbolista de 21 años había formado parte del grupo de Luis de la Fuente desde su última temporada en el Bournemouth antes de su fichaje por el Real Madrid. En el club merengue sorprendió negativamente su ausencia en la lista de 26 convocados para el Mundial. Aunque los motivos sean diferentes, en Valdebebas también sostenían que Dani Carvajal podría haber acudido en un rol de veterano pese a no contar con muchos minutos durante la temporada por problemas físicos.

Otra de las ausencias más sonadas ha sido la de Trent Alexander-Arnold. El lateral inglés no es de gusto del seleccionador Thomas Tuchel, que ha optado por opciones más defensivas para el carril diestro. Respecto al resto de la zaga del Real Madrid, tampoco han contado Álvaro Carreras, Raúl Asencio y Fran García. El lateral zurdo ex del Rayo Vallecano fue incluido en la prelista de 55 futbolistas de Luis de la Fuente, pero no en la convocatoria definitiva.

Rüdiger se pone a prueba en el Mundial

Por tanto, Antonio Rüdiger afronta el Mundial como único representante de la defensa del Real Madrid. Con la baja de Alaba ya confirmada, el defensor alemán sí cuenta con opciones de seguir un año más en el Real Madrid. Su buen segundo tramo de temporada, donde ha dejado atrás sus problemas físicos, es su carta de presentación para optar a la renovación. Además, en un vestuario necesitado de veteranía, la presencia de un jugador con la experiencia de Rüdiger se antoja clave de cara a la próxima temporada.

El Mundial será una buena piedra de toque para medir el nivel del defensor de 33 años en una cita de máxima exigencia. En la selección alemana cuenta con la competencia de Jonathan Tah y Nico Schlotterbeck para los dos puestos en el centro de la defensa.

La campeona del mundo en 2014 no llega con el cartel de favorita de pasadas ediciones, pero la menor exigencia también puede ser un factor que juegue a su favor en el torneo. Entre sus piezas más veteranas está un Antonio Rüdiger al que un buen Mundial este verano le aportaría una nueva baza para negociar su continuidad en el Real Madrid.