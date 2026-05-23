En Inglaterra alucinan con que Trent no juegue el Mundial: «Que un jugador del Madrid no entre es…»

La lista definitiva de Inglaterra para el Mundial ha generado muchísimo debate en el país británico. Las grandes ausencias de estrellas mundiales han hecho que la reacción sobre por qué algunos nombres no están sea masiva, entre ellas, la de Trent Alexander-Arnold. El lateral del Real Madrid se irá de vacaciones mientras su selección pelea la Copa del Mundo, pero para un excompañero suyo, el hecho de que no esté lo catalogó como un escándalo mayúsculo.

Lo ha hecho Kyle Walker, ex jugador del Manchester City que milita actualmente en el Burnley a sus 35 años. Ambos compartieron años en Inglaterra, compartieron rivalidad por el mismo puesto, pero le consideraba su sucesor natural para asumir la titularidad en la banda derecha. No se contuvo para pedir explicaciones de por qué Trent se quedó fuera: «Que un jugador del Real Madrid no entre en la selección de Inglaterra es algo inaudito. Todos hablamos de lo que Trent no hace bien. ¡Hablan de lo que sí hace bien! Probablemente es el mejor lateral derecho del mundo cuando se trata de pases, centros, asistencias, y luego su catálogo de grandes partidos. Que no esté es una locura», dijo el inglés.

A sus 27 años, Trent ha vivido uno de los peores golpes de toda su carrera. Desde que abandonó el Liverpool el pasado verano para cumplir su sueño de jugar en el Real Madrid, en su país le han perdido el foco. No ha contado con Tuchel este último año y eso ha hecho que no viaje a Estados Unidos. Esta temporada ha jugado 30 partidos y dado cinco asistencias, donde las lesiones tampoco le hicieron justicia para hacer dudar a su seleccionador. En Inglaterra alucinan aun así con que Trent no estuviera en una lista donde tampoco están Phil Foden, Cole Palmer, Harry Maguire, Luke Shaw y muchos más que merecían estar.

Con la despedida de Carvajal, el puesto lo ostenta con poder Trent la próxima temporada. En el Real Madrid quieren fichar un lateral derecho para que le haga la competencia y volver a subir el nivel que tantas alegrías dio en Anfield. Trent está convencido de que esta temporada le ha servido de adaptación después de haber jugado toda su carrera en Inglaterra. El próximo curso será clave para volver a convencer, tanto en Valdebebas como a Tuchel.