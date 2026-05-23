Bartzokas se aisla antes de la final: «No uso el teléfono, no contesto a nadie, no leo redes ni artículos…»

Georgios Bartzokas, entrenador del Olympiacos, atendió a los medios en el OAKA Arena en la previa de la final de la Euroliga. El técnico griego puede convertir a su equipo en campeón de Europa 13 años después y en su ciudad de nacimiento, Atenas. Por eso, asegura que «hay momentos» en la «carrera» de los entrenadores «que son impagables».

«Uno de ellos es jugar la final contra un gran club como el Real Madrid. Va a ser una verdadera batalla como ha sido cada vez en el pasado. Merecemos estar aquí, también ellos. Estamos listos, tenemos hoy para preparar la mentalidad y la táctica. Estamos contentos y esperando que llegue el partido», comenzó el griego.

«El Real Madrid ha perdido a tres jugadores importantes, pero en baloncesto nunca sabes cuál va a ser la clave del partido. Seguro que Sergio (Scariolo) preparará algo diferente. Es suficientemente listo como para encontrar la manera de competir el partido. No esperamos un partido fácil. Tenemos que aplicar nuestra filosofía. No esperéis que diga que somos los favoritos. Confiamos en el equipo», afirmó Bartzokas.

«Ahora mismo no quiero recibir ninguna influencia desde el exterior. No uso el teléfono, no contesto a nadie, no leo redes sociales ni artículos sobre este partido. Intento estar en mi círculo con mis compañeros. Estoy totalmente de acuerdo con Sergio», confesó el griego.

«La conversación de quién es favorito en una final de Euroliga es una opinión que no nos afecta. Parece que el Real Madrid ahora tiene la excusa de jugar el partido sin presión. Le diría a mis jugadores que hagamos nuestro partido y veremos qué pasa», finalizó Bartzokas.