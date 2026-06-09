Dembélé da un toque a Mbappé antes del Mundial y le aconseja que defienda con Francia

Ousmane Dembélé ha cogido peso en el vestuario de Francia y eso le ha permitido tomarse una serie de licencias con el capitán, Kylian Mbappé. Ambos mantienen una gran amistad y desde el territorio galo aseguran que el futbolista del PSG le habría dado un consejo por el bien de la selección, de cara a que tengan más opciones de luchar por el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Kylian es la referencia del combinado de Didier Deschamps. En el Mundial de Qatar fue el máximo goleador con ocho tantos. Su aportación ofensiva está a la altura de unos pocos elegidos. Pero Francia necesita más de él. Necesita que también aporte en la faceta defensiva. Eso es lo que le aconsejó Dembélé a Mbappé, que defienda más para que la selección francesa sea mucho más competitiva y así poder luchar por el título.

Desde que está en el PSG, Ousmane ha mejorado mucho tanto en ataque como en defensa. De hecho, en el equipo de Luis Enrique, él es quien lidera la presión infernal sin balón del conjunto parisino que tantos éxitos les ha dado. El Mosquito sabe de la importancia del futbolista del Real Madrid con el combinado galo. Son la vigente subcampeona del mundo y este año quieren dar ese paso que les permita lograr su tercera estrella.

Para ello, según publica L’Équipe, Dembélé le habría dicho a Mbappé que tiene que esforzarse más en defensa con la selección de lo que lo hace con su club para alinearse con la mentalidad del grupo e integrarse plenamente en el equipo. La información afirma que en ocasiones se lo decía en tono de broma y otras veces más en serio.

Dembélé no interfiere en la capitanía de Mbappé

El actual Balón de Oro ha aprovechado su amistad con el 10 de Francia para pedirle un esfuerzo en defensa por el bien de su selección, pero tiene muy claro quién es el capitán y no interfiere en sus asuntos. Dembélé es importante dentro del equipo, pero acepta su rol de secundario y deja que sea Mbappé quien lidere a les Bleus a nivel interno.

Sobre todo en las negociaciones con la Federación Francesa de Fútbol sobre las primas por resultados o el número de entradas, un tema que ha causado bastante polémica dentro del vestuario en las últimas semanas. En ese aspecto ha sido Kylian el que ha llevado la voz cantante. Dembélé lo único que ha hecho es, aprovechando que es uno de los líderes de la selección, aconsejar a su amigo que se sacrifique también a nivel defensivo en beneficio del equipo.