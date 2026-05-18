Dembélé se lesiona a dos semanas de la final de la Champions

El PSG se complicó la vida en el último partido de Liga. El club francés, campeón desde hace semanas, se despidió de la peor forma posible. No solo por perder y dejarse remontar en el derbi parisino (2-1), sino por una lesión de su estrella, Ousmane Dembélé. El delantero se marchó con molestias y no pudo terminar el partido después de media hora de juego. Una imagen que preocupó al club a dos semanas de jugar la final de la Champions ante el Arsenal.

La realidad es que todo parece indicar que el susto se apoderó de Dembélé. Al notar una molestia muscular y fuertes pinchazos, el francés no quiso arriesgar y pidió el cambio para evitar que acabase en una rotura. Se marchó directamente a los vestuarios para recibir atención médica y descartar peores presagios. Aunque no parece que pueda perderse la final de Champions, tener a Ousmane entre algodones es algo que supone un serio problema para Luis Enrique.

Hasta cinco goles en los últimos tres partidos en Europa ante rivales como Liverpool y Bayern. Luis Enrique es cauto: «Tendremos que esperar hasta el lunes para saberlo con certeza, pero creo que es solo fatiga. Haremos un poco de todo y también descansaremos porque es importante. Estamos en la recta final, no solo a nivel técnico, sino también mental. Jugaremos un amistoso el fin de semana entre nosotros para intentar coger un poco de ritmo de juego. No creo que lo de Dembélé sea algo complicado», comentó en rueda de prensa después del partido.

Tanto Dembélé como el PSG están a las puertas de ganar la segunda Champions consecutiva. El Arsenal aún tiene dos partidos antes de la final y con la Premier League en juego, por lo que partirán con menos descanso que los franceses. Una final donde Luis Enrique quiere tener a su estrella para volver a levantar la Copa de Europa, algo que solo ha estado al alcance del Real Madrid este siglo.