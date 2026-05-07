Dembélé usa a Gavi para pasar facturas: «No tienen ni puta idea»

Ousmane Dembélé utilizó un vídeo de Gavi para pasar facturas y reivindicarse después de que el PSG sacara billete para la final de la Champions League. El equipo de Luis Enrique buscará su segundo título consecutivo después de defender con éxito el 5-4 conseguido en París ante el Bayern en Múnich. Ahora en la final espera el Arsenal de Mikel Arteta, que buscará ganar la máxima competición europea por primera vez.

El PSG vuelve a la final de la Champions League después de sacar un valioso empate en el Allianz Arena en un partido que no tuvo tantos quilates como el disputado en el Parque de los Príncipes, que fue uno de los mayores homenajes al fútbol visto en los últimos años. Tras el 5-4 y los nueve goles conseguidos en el partido de ida, ambos equipos tiraron de pragmatismo en la vuelta y el resultado fue un partido entretenido pero sin grandes alardes que deja al conjunto francés.

El actual campeón de Europa bajó las revoluciones del partido con un gol de Ousmane Dembélé a los dos minutos de partido. El equipo de Luis Enrique obró un buen contragolpe y el balón acabó en las botas del balón de oro, que volvió a ser decisivo en un partido de alta alcurnia. Después de sacrificarse todo el partido por el equipo, el atacante fue sustituido a la hora de partido con 0-1 en el marcador.

Dembélé y el vídeo de Gavi

A la conclusión del partido, Dembélé quiso reivindicar su figura y sacó a pasear un vídeo de Gavi para pasar facturas al personal. El vídeo en cuestión era el de una rueda de prensa en la que el canterano culé atacaba a los que pensaban que no sabía jugar al fútbol y dejaba claro que «no tienen ni puta idea».

😭 Dembele used Gavi’s quote on his IG after the Bayern match rn: “A lot of people think I don’t know how to play football, and they don’t have a fucking clue. But anyway in the end this is football and everyone has their opinion.” pic.twitter.com/jbSxUyNrmo — CulerGavi (@CulerGavi) May 6, 2026

«Mucha gente cree que no sé jugar al fútbol. No tienen ni puta idea. Es verdad, es entendible. Esto es fútbol y cada uno piensa lo que quiere», dice Gavi en el vídeo que publicó Dembélé en su perfil oficial de las redes sociales. Unas palabras que el delantero francés ha hecho propias después de volver a ser decisivo en un partido de la máxima élite.

Y es que Luis Enrique ha sacado la mejor versión en la carrera de Dembélé. Después de confirmarse como una de las mayores promesas en las filas del Dortmund y que el Barcelona pagara 105 millones por él, la carrera del delantero francés fue de decepción en decepción hasta que regresó a su Francia natal. La pasada temporada hizo 35 goles y 16 asistencias que le valieron para ganar el Balón de Oro y en este curso es uno de los candidatos con 19 goles y con una final de la Champions League y un Mundial pendiente.