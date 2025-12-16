Dembélé gana el The Best y completa su año de ensueño

Ousmane Dembélé ha completado su año de ensueño tras ser ahora, tres meses después de obtener el Balón de Oro, reconocido como mejor jugador del año con el premio The Best que entrega la FIFA. El futbolista francés, actualmente en las filas del Paris Saint-Germain, culmina así una año excepcional tras una temporada anterior de auténticos éxitos con su club, en el que su impacto deportivo fue decisivo tanto en el panorama nacional como en el continental. A sus 28 años, el atacante se impuso en las votaciones finales a otros grandes futbolistas como Kylian Mbappé, Lamine Yamal o Harry Kane.

El galardón fue entregado este martes en una gala celebrada en Doha, Qatar, un acto que volvió a situar el centro del universo futbolístico al extremo francés. Los números del futbolista explican por sí solos el alcance de su rendimiento el curso pasado, en la temporada 24/25. Dembélé cerró ese curso con 35 goles y 15 asistencias en un total de 53 partidos oficiales, liderando al PSG hacia la conquista de cinco títulos: Champions League, Ligue 1, Copa de Francia, Supercopa de Francia y Supercopa de Europa. Su influencia fue constante y especialmente visible en los momentos decisivos de la temporada.

Esta temporada 25/26 sus números están siendo algo más discretos. En Ligue 1 suma solo dos goles y dos asistencias en ocho partidos, debido principalmente a algunas lesiones, de hecho en los dos últimos partidos de los parisino estuvo ausente y fuera de la convocatoria. En Champions League suma un gol en tres partidos, en la Supercopa una asistencia en un partido y en el Mundial de Clubes sumó dos goles y una asistencia en cuatro. En total, en lo que va de curso, solamente suma cinco goles y cuatro asistencias en 16 partidos.

Pero lo que realmente se está premiando con este premio The Best a Dembélé es su gran papel en Champions, donde resultó determinante desde la fase de liga. En las dos últimas jornadas, con el conjunto parisino obligado a ganar para seguir con vida en la competición, el francés respondió con actuaciones clave. Marcó ante el Manchester City en el Parque de los Príncipes en un duelo decisivo y, en el siguiente compromiso, firmó un triplete frente al Stuttgart que permitió al equipo de Luis Enrique acceder a la repesca. En esa eliminatoria volvió a ser protagonista al anotar dos de los diez goles con los que el PSG superó al Brest.

El impacto de Dembélé se mantuvo en las rondas finales del torneo europeo. En octavos de final, fue autor del tanto que llevó el partido contra el Liverpool a la prórroga en la vuelta, además de convertir su lanzamiento en la tanda de penaltis. En cuartos de final, frente al Aston Villa, repartió dos asistencias, mientras que en semifinales volvió a marcar diferencias. En la ida ante el Arsenal, en el Emirates Stadium, anotó el único gol del partido, y en la vuelta participó activamente asistiendo a Achraf en el segundo tanto. La final confirmó su peso específico: dos asistencias en un contundente triunfo frente al Inter de Milán por 5-0.

Este año el Mundial de Clubes fue el único título que se le escapó al PSG durante la temporada. Dembélé no apareció hasta los octavos de final por lesión, pero aun así dejó su huella: marcó en cuartos frente al Bayern de Múnich, volvió a ver portería ante el Real Madrid en semifinales, donde también firmó una asistencia. En la final contra el Chelsea, el conjunto parisino cayó por un contundente 3-0 y el francés no pudo brillar como en citas anteriores.

La Supercopa de Europa también tuvo su sello. En ese encuentro, el galo asistió a Gonçalo Ramos para forzar el empate ante el Tottenham en el último suspiro y, posteriormente, transformó su lanzamiento en la tanda de penaltis que otorgó el título al PSG. Con ese triunfo, el club cerró una temporada histórica y Dembélé añadió más peso si cabe al argumentario de su candidatura al The Best.

El premio reconoce así un curso excepcional que consolida a Ousmane Dembélé como una de las figuras más determinantes del fútbol europeo actual. Tras años marcados por la irregularidad y las lesiones, el francés ha completado una temporada plena, decisiva y cargada de éxitos colectivos, que ahora se ve reflejada en el mayor reconocimiento individual de su carrera.