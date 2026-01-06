Más del 80% de los menas llegados a Ibiza en patera lo hizo con móviles de última generación

Más del 80% de los menores extranjeros no acompañados (menas) que residen actualmente en Ibiza llegaron a la isla con un teléfono móvil de última generación bien guardado en el bolsillo. Según ha podido saber OKBALEARES, de los 54 menores alojados en el único centro de la isla, ubicado en Sa Coma, 45 disponen de un móvil que trajeron consigo desde su país de origen, Argelia en la mayoría de los casos.

No es una exageración, es el retrato concreto de una realidad migratoria que incomoda a los vecinos de Ibiza, a quienes este dato les ha caído como un mazazo y han mostrado su indignación. Y es que durante años, el discurso oficial y propagandístico ha insistido en presentar a estos menores como huidos de guerras o de una miseria extrema.

Sin embargo, la imagen que se desprende de este hecho concreto dibuja una escena muy distinta y difícil de encajar con ese relato. La realidad que se observa en Ibiza es que la gran mayoría de estos menores se subieron a una patera portando un teléfono móvil personal de última generación, un detalle que apunta a una situación económica, como mínimo, alejada de la precariedad absoluta que suele invocarse.

Todo ello adquiere aún más peso si se tiene en cuenta que el coste de mantener a un mena en Ibiza es el más elevado de toda España. La cifra roza los 10.000 euros mensuales (9.600 euros) e incluye alojamiento, educadores, manutención, ayudas, orientadores, cuidadores de los distintos centros, actividades y material.

Y todo ello porque Ibiza junto a la vecina Formentera, según los últimos datos del informe de Tinsa, registra en 2025 un precio medio de la vivienda de 8.000 euros por metro cuadrado, duplicando con holgura la media nacional de 2.970 euros, lo que convierte residir en esta Isla en todo un lujo.

Un gasto público de primer nivel que no llega por ejemplo, al caso de Mallorca, donde el precio por cada uno de estos recién llegados es de 7.250 euros al mes. A nivel nacional, el Ministerio de Juventud e Infancia cifra el precio medio real de mantener a un mena en España en unos 4.350 euros mensuales.

Hay que recordar que Ibiza dispone oficialmente de aproximadamente 40 plazas para acoger menas, lo que confirma el colapso en el sistema de acogida dado que la isla pitiusa tutela actualmente a 78 menores inmigrantes, y ha tenido que cubrir las necesidades generadas por la llegada creciente de pateras recurriendo a contratos de emergencia.

De hecho, sólo en los últimos tres días han llegado un total de 11 menas que han sido alojados en el centro de Sa Coma.