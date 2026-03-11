Los bancos suecos están pidiendo a sus ciudadanos que hagan esto con sus cuentas y en España deberíamos tomar nota

El Banco Central de Suecia ha pedido a los ciudadanos guardar 90 euros en casa en caso de que estalle una gran guerra o de crisis financiera por el conflicto de Oriente Medio. Los bancos suecos también han recomendado a la población que tengan a mano diferentes métodos de pago en caso de colapso mundial del sistema financiero. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la comunicación que han hecho los bancos suecos a sus ciudadanos.

El mundo vive días convulsos con aroma a III Guerra Mundial. El conflicto de Oriente Medio entre Estados Unidos, Israel e Irán ha vuelto a poner en alerta al planeta y por ello muchos países ya están tomando medidas y cubriéndose las espaldas en caso de que la situación vaya a más en las próximas semanas. Como ya sucediera tras la invasión de Rusia a Ucrania, en la pandemia o con el histórico apagón de España del 28 de abril, desde las instituciones han hecho un llamamiento a la población para que tengan a mano un kit de emergencia y dinero en efectivo.

Chipre ha sido el primer país que, tras sufrir el ataque iraní de un misil destinado a una base británica, recomendó a la población preparar un kit de emergencia en caso de que estallara la guerra o se diera un colapso bancario. El Banco Central de Suecia también ha hecho un llamamiento a sus ciudadanos, a los que ha pedido guardar un colchón de 90 euros y disponer de varios métodos de pago en caso de que el sistema financiero se vaya a negro en las próximas semanas.

La recomendación de los bancos suecos a la ciudadanía

«Nuevas recomendaciones para la preparación de pagos públicos», dice el titular del artículo publicado en su página web por el Riksbank. «La situación internacional actual y el alto grado de digitalización de Suecia podrían generar vulnerabilidades en el sistema de pagos. Por lo tanto, es importante que la ciudadanía se asegure de tener diferentes métodos de pago, como efectivo, tarjetas y acceso a servicios de pago a través del móvil», dice el Banco Central de Suecia sobre lo que deben tener en cuenta los ciudadanos suecos.

Los bancos suecos han ido más allá y también han pedido a los ciudadanos que tengan un colchón de 90 euros en casa para cubrir las necesidades primarias en caso de colapso bancario. «El Riksbank recomienda que todos los hogares mantengan en casa una suma de 1000 coronas suecas en efectivo por adulto. Esta cantidad debe considerarse como referencia y está destinada a cubrir una semana de compras esenciales», informa.

Los bancos suecos también recomiendan que «los hogares tengan acceso al menos a dos tarjetas de diferentes redes, como Visa y Mastercard». «Esto significa que se puede pagar con un tipo de tarjeta incluso si surgen interrupciones con otra», dice, a la que también informa sobre el servicio de pago móvil como Swish. «Si los pagos con tarjeta no funcionan, es posible que Swish sí lo haga. Por lo tanto, se recomienda al público en general que proteja sus opciones de pago mediante el acceso a esta infraestructura», informa a la ciudadanía en este artículo.

«Quienes suelen usar servicios de tarjetas integradas en sus teléfonos móviles, como Apple Pay y Google Pay, también deberían tener sus tarjetas físicas a mano en caso de que su teléfono se descargue o deje de funcionar», recomiendan los bancos suecos a sus ciudadanos en el artículo publicado en la página oficial de Riksbank, el Banco Central de Suecia. Estas recomendaciones se pueden extender al resto de países europeos, entre los que está España.