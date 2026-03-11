El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí ha desvelado este miércoles que ha interceptado ataques de drones y misiles balísticos contra yacimientos de petróleo del país. Estos incidentes no han llegado a término. Sin embargo, las autoridades marítimas del Reino Unido sí han lamentado el impacto de un proyectil que ha causado daños en un buque de contenedores en el Estrecho de Ormuz, a unas 25 millas náuticas al noroeste de la ciudad emiratí de Ras al Jaima, sin atribuir este ataque a ningún país.

El martes, la mayor refinería de crudo de Emiratos Árabes Unidos sufrió un incendio a causa de otro ataque con drones. De esta forma, los recursos energéticos se están situando en el foco de la guerra que afecta a Oriente Medio, algo que explica el temor de los mercados y las subidas de la cotización del petróleo de los últimos días.

En el caso del proyectil que ha impactado en el Estrecho de Ormuz, el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha reportado «un incidente» a 25 millas náuticas (46,3 kilómetros) al noroeste de Ras al Jaima, en Emiratos Árabes Unidos, después de que «el capitán de un buque portacontenedores haya informado que el buque ha sufrido daños por un supuesto proyectil desconocido».

Por ahora, «se desconoce la magnitud de los daños, pero la tripulación los está investigando», si bien «el capitán también informa de que todos los tripulantes se encuentran a salvo», ha indicado el UKMTO.

En este contexto, el Centro de Operaciones británico «recomienda a los buques que naveguen con precaución y que informen de cualquier actividad sospechosa a la UKMTO mientras las autoridades continúan investigando el incidente».

Ataques a yacimientos de petróleo

Por su parte, la cartera de Defensa saudí ha señalado que han sido «interceptados» y «destruidos» seis misiles balísticos dirigidos hacia la base aérea Príncipe Sultán, empleada por Estados Unidos como alojamiento para su personal militar, en especial para los participantes en maniobras de entrenamiento.

Del mismo modo, el ministerio ha confirmado la destrucción de tres drones que tenían como objetivo el yacimiento petrolífero de Shaibá, situado en el desierto Rub al Jali y que produce un millón de barriles diarios.

Cabe destacar que en la noche de este martes, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait también han asegurado estar respondiendo a ataques aéreos iraníes, instando a la población civil a permanecer en lugares seguros y a mantenerse actualizados a través de los canales oficiales, recomendación que también ha hecho el Ministerio del Interior de Bahréin, tras haber comenzado a sonar las sirenas de alerta.