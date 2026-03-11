Giro del tiempo en Andalucía: la AEMET avisa de lluvias en estas zonas y no es normal

La AEMET avisa de lluvias en estas zonas y no es normal, nos espera un giro en el tiempo en Andalucía. Será mejor que nos empecemos a preparar en especial en esta comunidad autónoma en la que las lluvias se han convertido en un elemento que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Un giro radical que sin duda alguna puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. Los expertos no dudan en lanzar un aviso.

Las lluvias son un problema en una comunidad autónoma. Andalucía parece que va a vivir un giro en el tiempo destacado en estas próximas horas.

Andalucía se preparar para un giro en el tiempo

El tiempo puede acabar siendo lo que nos dará algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán en estos días.

Es hora de apostar por un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos dará algunos detalles. Es momento de saber este cambio de tendencia.

Este tiempo puede convertirse en unos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial.

La AEMET avisa de las lluvias en estas zonas y no es normal

No es normal lo que llega en estas horas, será mejor que nos preparemos para lo que está por llegar, porque no es normal. Por lo que tocará estar preparados para un giro radical que puede ser esencial. Los expertos de la AEMET no dudan en actualizar los mapas del tiempo para ver qué es lo que puede pasar.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielos con intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones dispersas más probables e intensas en el extremo oriental. Heladas débiles, localmente moderadas en las sierras orientales. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso; máximas en ascenso, localmente notable en el interior. Vientos flojos a moderados de componente este, quedando flojos variables por la tarde». Las alertas estarán activadas: «Máximas en ascenso localmente notable en el interior».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Se prevé una tendencia a la estabilización en la Península y Baleares con la entrada de las altas presiones desde el Atlántico. No obstante, aún se mantendrán la inestabilidad en el cuadrante sureste, islas Pitiusas y Melilla, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que podrían ser localmente fuertes en regiones del sur de la Comunidad Valenciana, pudiendo darse acumulados significativos al norte del cabo de la Nao. A lo largo del día tenderán a cesar y a abrirse claros. Por otro lado, el paso de un frente tenderá a cubrir los cielos de oeste a este en el tercio norte peninsular, con lluvias débiles afectando a Galicia, área cantábrica y Pirineos. Cielos poco nubosos o despejados en el cuadrante suroeste y poco nubosos o con intervalos en el resto, con posibilidad de algún chubasco ocasional en otros puntos de Baleares. Cota de nieve en el entorno de los 1500 metros subiendo por encima de 2000 m. en el sureste peninsular y en 1800/2000 m. en el extremo norte. En Canarias, cielos nubosos con lluvias débiles en el norte de las islas montañosas y poco nuboso o con intervalos en el resto. Bancos de niebla matinales y vespertinos en interiores del tercio oriental peninsular, Galicia, Cantábrico y Baleares.

Temperaturas máximas en ascenso en la Península, en general ligeros en el tercio norte y llegando a localmente notables en la meseta Sur e interior de Andalucía. Mínimas en ascenso en Galicia y meseta Sur, predominando los descensos en la Norte, entorno de la Ibérica, Ebro y Andalucía. Pocos cambios térmicos en el resto del país. Heladas débiles en montaña, pudiendo darse localmente en la meseta Norte».

Las alertas estarán activadas: «Alisio con rachas muy fuertes en Canarias. Baja probabilidad de chubascos localmente fuertes con posibles acumulados significativos en el sur de la Comunidad Valenciana. Ascensos localmente notables de las máximas en la meseta Sur e interior de Andalucía. Soplará aliso fuerte con rachas muy fuertes en Canarias, con viento moderado del oeste en el Cantábrico y viento flojo en general en el resto; predominando la componente norte en Baleares y fachada oriental peninsular, la este en la mitad sur y la oeste en la norte».