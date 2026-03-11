Intervalos nubosos marcarán la jornada en toda la provincia, con la posibilidad de brumas y bancos de niebla en la depresión del Ebro y el sistema Ibérico por la mañana. Las temperaturas mínimas descenderán, mientras que las máximas experimentarán un ligero ascenso. El viento será flojo, variando hacia el noroeste por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo nublado con posibilidad de lluvia

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada se presenta con un suave manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvias intensas, podrían dejar caer alguna gota en la tarde-noche. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 18 grados, ofreciendo un respiro fresco por la mañana, antes de que el sol, como un tímido invitado, se asome con más fuerza. La brisa, suave y constante, soplará del sur a unos 5 km/h, creando un ambiente agradable, aunque la humedad, que alcanzará su punto máximo, hará que el aire se sienta un poco cargado.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más despejado, permitiendo que el calor se sienta con mayor intensidad. A medida que el día avanza, la sensación térmica podría alcanzar los 18 grados, haciendo que la tarde sea ideal para disfrutar de un paseo al aire libre. Con la puesta del sol a las 19:05, los zaragozanos podrán disfrutar de unas horas de luz que invitan a salir y aprovechar el final del día, aunque siempre con la posibilidad de que alguna lluvia ligera se asome antes de que la noche cierre el telón.

Calatayud: cielo cubierto y viento inquietante

Las primeras luces del día en Calatayud traen consigo un aire fresco y una sensación de inestabilidad. Las nubes se agrupan en el horizonte, presagiando un tiempo cambiante que podría alterar la rutina habitual de los habitantes. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 17 grados, mientras el viento sopla del sur a una velocidad moderada de 10 km/h.

La tarde-noche promete ser más inquietante, con un 20% de probabilidad de lluvia y rachas de viento que podrían alcanzar los 45 km/h. La sensación térmica podría descender, haciendo que el ambiente se sienta más frío de lo que indica el termómetro. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la humedad puede resultar agobiante.

Tarazona: cielo despejado con nubes al atardecer

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y los 14 grados. La mañana comenzará con un cielo despejado, aunque a medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento de nubes. Existe una pequeña posibilidad de lluvia en la tarde-noche, acompañada de un viento suave del noreste.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas, ya que el ambiente será tranquilo y agradable. Aprovechar las horas de sol puede ser una excelente manera de recargar energías antes de que caiga la noche.