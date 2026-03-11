Aproba por la UE: ayudas directas a España a los que cumplan estos requisitos

La Comisión Europea ha anunciado unas nuevas ayudas de la UE para España por valor de 200 millones de euros. Esta ayuda está destinada a las inversiones que añadan capacidad de fabricación en la cadena de valor de los coches eléctricos. Esta decisión fue anunciada por la Unión Europea el pasado 5 de marzo y las empresas que cumplan con los requisitos que se exigen desde Bruselas podrán solicitarla hasta el próximo mes 30 de junio de 2026. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las ayudas de la UE a España.

Nuevas ayudas de la UE a España destinadas a fomentar el uso de los vehículos eléctricos. «La Comisión ha aprobado una ayuda estatal española por valor de 200 millones de euros a la capacidad de fabricación en la cadena de valor de los vehículos eléctricos», anunció la Comisión Europea en un artículo publicado en su página web oficial el pasado jueves 5 de marzo, donde informó que esta medida llega de acuerdo con los objetivos del Pacto por una Industria Limpia y que contribuirá a la transición hacia una economía de cero emisiones netas.

«España notificó a la Comisión, en virtud de la sección 6.1 del Marco de ayudas estatales del Pacto por una Industria Limpia, un régimen de 200 millones de euros en apoyo de las inversiones estratégicas que añadan capacidad de fabricación, contribuyendo así a los objetivos del Pacto por una Industria Limpia», ha informado la Comisión Europea sobre las ayudas de la UE que solicitó España en su día y que han sido concedidas desde Bruselas.

Las ayudas de la UE a España

«El objetivo del régimen es conceder ayudas a las inversiones que añadan capacidad de fabricación para la producción, también con materias primas secundarias, de tecnologías de almacenamiento de baterías y energía y tecnologías de hidrógeno, para su uso en vehículos eléctricos», informa la Comisión Europea, que también pone de manifiesto que también concederá ayudas a las empresas que realicen las siguientes actividades:

Producción de principales componentes para estas tecnologías.

Producción o recuperación de las materias primas fundamentales necesarias.

La Comisión Europea también ha informado de que estas ayudas de la UE a España serán en forma de subvenciones directas y que se podrán conceder a las empresas de todo el territorio español hasta el próximo 30 de junio de 2026. «La Comisión ha llegado a la conclusión de que el régimen español es necesario, adecuado y proporcionado para acelerar la transición hacia una economía de cero emisiones netas y facilitar el desarrollo de determinadas actividades económicas, que son importantes para la ejecución del Pacto por una Industria Limpia», han informado desde la Comisión Europea sobre este paquete de medidas destinado a hacer crecer el parque de los coches eléctricos en España.

La ex ministra Teresa Ribera y ahora vicepresidenta de la Comisión Europea en Transición Limpia, Justa y Competitiva, también ha añadido información sobre estas ayudas de la UE a España. «El nuevo régimen español de ayudas por valor de 200 millones de euros acelerará la producción de baterías y el almacenamiento de energía para los vehículos eléctricos, así como las tecnologías del hidrógeno», ha informado, a la vez que ha dejado claro que este pago será «mediante subvenciones directas» y que «esta medida refuerza la transición industrial limpia de Europa, al tiempo que garantiza cadenas de suministro estratégicas».

«En un momento de creciente incertidumbre geopolítica, la autonomía energética de Europa, al reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles importados, es más importante que nunca. Invertir en baterías, almacenamiento e hidrógeno no es solo una cuestión de competitividad, sino también de resiliencia y soberanía. Los fondos se concederán con rapidez para que la industria de las baterías pueda avanzar en esta transición», manifestó sobre la importancia de las ayudas de la UE a España.