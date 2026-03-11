Confirmado por el BOJA: fechas de las oposiciones a profesores, requisitos y cómo hacer la solicitud

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ya ha puesto fecha a una de las convocatorias más esperadas del año. Las oposiciones a profesores en Andalucía para 2026 ya están oficialmente publicadas en el BOJA, con un calendario muy concreto y un proceso telemático que vuelve a ser obligatorio. La convocatoria incluye plazas para Secundaria, Música y Artes Escénicas y el cuerpo de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de FP, con un total de 5.047 plazas repartidas entre los tres cuerpos.

El anuncio llega en pleno cierre del segundo trimestre, un momento en el que muchos aspirantes ya estaban organizando temarios, academias y simulacros. Este año el proceso mantiene la estructura habitual, con la doble fase de oposición y concurso, pero incorpora matices importantes sobre las abstenciones, las dispensas y la participación de los tribunales. Todo ello está recogido en la Orden de 20 de febrero de 2026, la base normativa que regula esta convocatoria. Además de fijar las fechas, el BOJA aclara cómo debe realizarse la solicitud, qué requisitos deben cumplir los candidatos y en qué supuestos el personal funcionario puede quedar excluido del sorteo de los órganos de selección. Con esta publicación, el procedimiento queda formalmente activado y comienza la carrera para cumplir plazos y preparar cada fase con tiempo suficiente.

Confirmado por el BOJA: fechas de las oposiciones a profesores

El plazo para inscribirse en las oposiciones a profesores se abrió el pasado 26 de febrero y durará hasta el 18 de marzo de 2026, ambos incluidos. Se trata de 15 días hábiles destinados exclusivamente a la presentación de solicitudes por vía telemática, tal como exige la convocatoria. Los aspirantes deberán acceder a los enlaces habilitados por la Consejería, diferenciados según se opte al ingreso en alguno de los cuerpos convocados o al acceso interno al cuerpo de Secundaria.

Para los funcionarios que participaron como miembros de los órganos de selección en la última convocatoria, también se ha fijado un periodo específico. De este modo, ya puede solicitar su exclusión del sorteo del tribunal desde el 26 de febrero y hasta hoy 11 de marzo de 2026, siempre mediante el aplicativo habilitado por la Consejería. Este trámite está pensado para quienes ya actuaron en un proceso anterior y desean quedar exentos en 2026, siempre que cumplan las condiciones previstas.

Cuántas plazas hay y cómo se reparten por cuerpos

La convocatoria suma 5.047 plazas distribuidas entre tres cuerpos docentes. Secundaria es el bloque más numeroso con 4.406 plazas, seguido de los cuerpos de Música y Artes Escénicas con 201 plazas y el de Profesores Especialistas de FP con 440. Aunque el BOJA no detalla en este punto el desglose completo, el documento informativo consultado refleja especialidades especialmente demandadas como Educación Física, Matemáticas, Tecnología, Orientación Educativa o Mantenimiento de Vehículos. En Música destacan Guitarra, Violín o Percusión, mientras que en FP sobresalen Cocina y Pastelería, Estética y Soldadura, que vuelven a concentrar buena parte de las plazas ofertadas.

Requisitos para participar en las oposiciones

La Orden establece que los aspirantes deben cumplir los requisitos generales de acceso a la función pública docente y la titulación correspondiente a cada especialidad. También recuerda que quienes opten a plazas de especialidades técnicas deberán acreditar la formación profesional o académica que exija la normativa. En el caso de acceso interno al cuerpo de Secundaria, se aplicarán los requisitos establecidos en el Reglamento de Ingreso y la normativa estatal vigente.

Otro aspecto relevante es el relativo a las abstenciones obligatorias. Los miembros de los tribunales deberán comunicar a la presidencia del órgano si concurren situaciones de incompatibilidad recogidas en la Ley 40/2015 o si han preparado a opositores de la misma especialidad en los cinco años anteriores. Esta comunicación es obligatoria y debe notificarse a la Consejería. La falta de abstención cuando proceda puede derivar en responsabilidad según marca la legislación.

Dispensas y exenciones para miembros de tribunales

La Consejería podrá conceder dispensas en casos de fuerza mayor o situaciones administrativas justificadas. Además, se contempla una causa excepcional de exención: la imposibilidad absoluta por enfermedad, que deberá acreditarse ante la asesoría médica de la Delegación Territorial correspondiente. Toda la documentación deberá presentarse en el acto de constitución del tribunal.

Cómo es el proceso: fases de oposición y concurso

El sistema mantiene su estructura habitual. La fase de oposición incluye una primera prueba escrita, que combina la resolución de uno o varios ejercicios prácticos y el desarrollo por escrito de un tema elegido por el aspirante. Esta prueba tiene carácter eliminatorio y requiere obtener al menos cinco puntos.

La segunda prueba es oral e incluye la defensa de la programación didáctica y la exposición de una unidad didáctica elaborada a partir de los elementos curriculares del curso 2025/2026. La evaluación de esta parte también exige superar una puntuación mínima para acceder a la fase de concurso.

La fase de concurso valorará la experiencia docente previa, la formación académica y otros méritos reconocidos por la normativa. Aunque cada bloque tiene su puntuación máxima, la suma puede representar hasta un tercio de la calificación final, por lo que resulta clave para la ordenación definitiva de los aspirantes.

Cómo presentar la solicitud paso a paso

La solicitud debe completarse exclusivamente de forma telemática a través de los enlaces oficiales que ha publicado la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Será necesario identificarse digitalmente, adjuntar la documentación requerida y abonar las tasas correspondientes antes del 18 de marzo. Una vez enviada, el sistema genera un justificante que conviene descargar y conservar.