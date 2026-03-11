Cielos nubosos y brumas matinales marcan el día en toda la provincia, con lluvias débiles y chubascos dispersos en la mitad norte durante las horas centrales. Las temperaturas se mantendrán estables, mientras el viento soplará de forma variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: lluvias intensas y ambiente fresco

El cielo se despereza lento en Bilbao, donde la jornada de hoy se presenta marcada por una intensa probabilidad de lluvia. A primera hora, la temperatura ronda los 8 grados y el ambiente se siente pesado con una humedad que roza el 90%. A medida que avanza la mañana, las nubes se irán adensando y no será raro escuchar el tamborileo de las primeras gotas que se asoman, dejando claro que la lluvia será la protagonista del día.

Ya por la tarde, el panorama no mejora, ya que la lluvia se intensificará, acompañada de un viento suave que apenas sopla. La temperatura máxima alcanzará los 15 grados, pero la sensación térmica podría ser más fresca, especialmente al caer la noche. Con el sol ocultándose a las 19:12, la jornada se cerrará con un manto gris que invita a buscar refugio y disfrutar de la calidez del hogar.

Nubes grises y lluvia inminente en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día marcado por la inestabilidad. La mañana comienza con un cielo cubierto y temperaturas frescas que rondan los 8 grados, mientras el viento sopla suavemente, aunque pronto se intensificará. A medida que avanza la jornada, la probabilidad de lluvia se eleva, alcanzando el 100% en la tarde-noche, lo que sugiere un ambiente húmedo y revuelto.

La transición entre la mañana y la tarde será notable, con temperaturas que apenas alcanzarán los 15 grados y una sensación térmica que podría descender hasta los 6. Las ráfagas de viento, que podrían superar los 30 km/h, añadirán un toque de agitación al panorama. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la humedad puede resultar agobiante.

Guecho: cielo cubierto y lluvia persistente

El día amanece en Guecho con un cielo cubierto y una sensación térmica que se siente más fresca de lo que marcan los termómetros, alcanzando mínimas de 8°C. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia se eleva al 95%, lo que sugiere que es muy probable que la lluvia nos acompañe hasta el mediodía. La humedad relativa, que ronda el 80%, hará que el ambiente se sienta pesado, mientras que el viento soplará de forma suave a 10 km/h.

Por la tarde, la situación no mejora, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 100%. Las temperaturas máximas alcanzarán los 14°C, pero la sensación térmica podría ser un poco más baja. Con el sol saliendo a las 07:31 y poniéndose a las 19:13, disfrutaremos de unas 11 horas de luz, aunque el cielo permanecerá cubierto y la jornada se sentirá fresca y húmeda.

Santurce: cielo nublado con posibilidad de lluvia

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 7 y 14 grados. A lo largo del día, se espera la posibilidad de algunas lluvias, especialmente en la tarde-noche, aunque el viento será leve, lo que no afectará las actividades al aire libre.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar actividades cotidianas, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para compartir con amigos o familiares. Aprovecha la jornada y no dejes que unas gotas de lluvia te detengan.

Cielo gris y lluvias persistentes en Basauri

La jornada en Basauri se presenta con un cielo cubierto y una sensación de frescura, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 15 grados. A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia será alta, especialmente de madrugada a mediodía, lo que sugiere que es mejor llevar un paraguas a mano.

Por la tarde, la situación no mejorará, ya que se espera que la lluvia se intensifique, manteniendo el cielo gris y húmedo. Con temperaturas frescas, es recomendable vestirse en capas y no olvidar un abrigo.