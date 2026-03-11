Ni sol ni viento: Jorge Rey alerta de lo que llega a estas zonas a partir de hoy y no pinta bien

Jorge Rey lanza una importante alerta lo que llega en estas zonas no pinta bien, no será ni el sol ni el viento que sería típico de estos días. Estaremos muy pendientes de un cielo que puede alejarnos de lo que sería habitual en estos días, en su lugar, vamos a tener una serie de novedades destacadas que acabarán de darnos un giro destacado. Este mes de marzo puede tener algunas peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno, en unos días en los que el tiempo cobra protagonismo.

Queremos ver llegar ese sol que parece que se nos resiste, en especial en algunas zonas del país. El experto en el tiempo que en su día predijo la llegada de Filomena, no duda en darnos una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante y que pueden ser esenciales. Un cambio de ciclo que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante y que acabará siendo esencial en estas jornadas que nos están esperando.

Ni viento ni sol

El sol puede acabar siendo una realidad en estos días en los que realmente querremos verlo llegar con toda la fuerza posible. Estamos iniciando una primavera que es más lluviosa de lo que esperaríamos. Un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Por lo que, quizás, tendremos que empezar a ver llegar un giro radical que puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa. Jorge Rey no espera que sea a través de un viento que puede alejarnos de lo que sería habitual, sino que nos espera un nuevo fenómeno que nos hará ver una serie de cambios importantes.

Tocará saber en todo momento qué puede pasar en unas jornadas en las que todo puede ser posible. Será el momento de conocer qué es lo que puede pasar en estos días en los que el tiempo puede empezar a darnos alguna que otra sorpresa del todo inesperada.

Jorge Rey no tiene ninguna duda de lo que podría pasar en estos días en los que estos virales que rápidamente pueden convertirse en un referente. El tiempo que nos espera puede marcar la diferencia.

Alerta Jorge Rey de lo que llega hoy en estos días

Este experto no duda en darnos una serie de novedades destacadas que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en estos días. Tal y como advirtió este experto, nos ha dado algunas novedades que pueden acabar siendo lo que nos dará algunas noticias importantes.

Es hora de saber qué es lo que es lo que puede pasar en estos días en los que parecerá que el tiempo que este joven ha pronosticado se acaba convirtiendo en una dura realidad, tal y como vemos en uno de sus vídeos más importantes de estos días.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Situación de estabilidad generalizada con predominio de cielos poco nubosos o despejados en la Península y Baleares, si bien con abundante nubosidad baja matinal en el tercio norte, entorno de la Ibérica y zonas del Mediterráneo que a lo largo del día tenderá a ir levantando. Con baja probabilidad podrá darse alguna precipitación débil y dispersa en el nordeste de Cataluña y Melilla al principio y en el oeste de Galicia al final, así como algún chubasco ocasional por la tarde en sierras del sureste. En Canarias nuboso con probables lluvias débiles y dispersas en el norte de las islas de mayor relieve, más abundantes en La Palma, e intervalos nubosos en el resto tendiendo a poco nuboso. Nieblas matinales que podrán ser densas en Galicia, alto Ebro y meseta Norte, también posibles en la Sur; con bancos de niebla en la Ibérica, Baleares y localmente puntos de la fachada oriental. Entrada de calima en el este de Canarias. Las temperaturas máximas aumentarán de forma generalizada, exceptuando Baleares con pocos cambios. Mínimas en descenso en Galicia, Asturias, Huesca, Murcia y sur de Castilla-La Mancha y C. Valenciana, predominando los aumentos en el resto de la Península y Ceuta, y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en montaña».

Siguiendo con la misma explicación: «Soplará moderado con posibles intervalos fuertes el levante en el Estrecho, la tramontana en Ampurdán y el viento del suroeste en litorales de Galicia. Alisio con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en Canarias tendiendo a amainar. Viento flojo en el resto, de componentes norte y oeste rolando a sur en Baleares y fachada oriental peninsular, y con predominio de la componente este en la mitad sur y de la oeste en la norte. Nieblas que podrán ser densas en regiones del tercio norte peninsular».