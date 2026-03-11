Adiós a los 66 años: el truco legal de la Seguridad Social para jubilarte antes cobrando el 100% de la pensión

El año 2026 es un año de ajustes relevantes en el sistema de pensiones que ya están afectando a miles de trabajadores. La edad de jubilación ordinaria sube y los requisitos de acceso se endurecen, de modo que la jubilación depende cada vez más del historial de cotización de cada persona. La reforma sigue su calendario y eso obliga a muchos a comprobar cuántos años tienen acumulados y qué margen real les queda para retirarse cobrando además el 100% de la pensión.

La Seguridad Social ya aplica las nuevas cifras para este año, fijadas en que aquellos que no lleguen a los 38 años y 3 meses de cotización deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses. Es un incremento que obliga a prolongar la vida laboral más de lo previsto. En cambio, quienes sí superen ese umbral mantienen la posibilidad de retirarse a los 65 años y cobrar el 100% de la pensión, algo que en el contexto actual es una excepción que muchos buscan aprovechar.

Cómo jubilarse con el 100 % de la pensión antes de los 66 años

Con la nueva edad de jubilación fijada, muchos trabajadores tienen claro que hasta que no lleguen a los 66 años e incluso los 67 no se van a poder jubilar ya que de hacerlo antes, es posible que el 100% de la pensión sea algo imposible. Sin embargo existe algo que muchos no piensan o no tienen en cuenta si sólo le dan a importancia a la edad.

Para jubilarse es importante llegar al mínimo de edad, eso está claro, pero también hemos de tener en cuenta los años cotizados. De este modo, si llevas cotizados 36 años y 6 meses y tienes 65 años no hay problema para que te jubiles y además, cobrando el 100% de la pensión. Puede que sea entonces buena idea, revisar con detalle tus bases de cotización. No es lo mismo retirarse casi con coeficientes reductores que hacerlo sin perder ni un euro. Y en un escenario donde la edad ordinaria seguirá subiendo, cumplir ese requisito se convierte en la llave que abre la puerta a una jubilación más temprana.

Cómo afecta el nuevo cálculo de la pensión y por qué algunos salen ganando

Otro de los cambios importantes de 2026 es la entrada en funcionamiento de un sistema dual de cálculo. Hasta ahora la pensión se determinaba con los últimos 25 años cotizados, pero desde este año convivirá ese método con una fórmula alternativa que amplía el periodo de referencia. La Seguridad Social aplicará automáticamente la opción más favorable para cada trabajador.

Este ajuste puede inclinar la balanza a favor de quienes tuvieron tramos de su vida laboral con mejores ingresos que los años finales o que arrastran lagunas de cotización. Al ampliar la mirada a un periodo más largo, la base reguladora puede subir y eso repercute directamente en la cuantía de la pensión. Para quienes estén planteándose una jubilación anticipada, este sistema puede suavizar la rebaja final y dejar una pensión más cercana a la que correspondería en la edad ordinaria.

Cómo retirarse antes de los 65 y qué pasa con los autónomos

Aunque la edad ordinaria ya supera los 66 años para parte de los trabajadores, sigue existiendo la posibilidad de adelantar la jubilación hasta 24 meses. Quienes no alcancen los 38 años y 3 meses pueden retirarse a los 64 años y 10 meses, mientras que quienes sí lleguen a ese periodo de cotización pueden hacerlo a los 63 años.

Las jubilaciones no voluntarias, como las derivadas de un despido o de un cese forzoso, permiten retirarse aún antes. La edad se sitúa entre 61 años y 62 años y 10 meses según el tiempo cotizado, aunque estas modalidades mantienen los coeficientes reductores previstos por ley. Aun así, permiten a muchos trabajadores abandonar el mercado laboral en situaciones donde continuar no es una opción real.

En cuanto a los autónomos, siguen siendo el colectivo más expuesto. Las lagunas se computan como cero y eso puede hundir la base reguladora. La normativa reciente les permite incluir hasta seis meses tras el cese de actividad, pero sigue siendo poco para quienes encadenan etapas sin ingresos. Por eso los especialistas recomiendan estudiar convenios especiales que permitan mantener cotizaciones incluso en periodos sin actividad.

Qué debe hacer el trabajador en 2026 para no perder ni un euro

Aunque la edad legal esté clara, la jubilación no se activa de manera automática. La solicitud debe presentarse dentro del plazo oficial, que abarca desde tres meses antes hasta tres meses después del cese laboral. Si no se respeta ese margen, los pagos no empiezan desde la fecha real de retirada, sino desde el día en que se registra la solicitud.

Con este nuevo marco, la clave para jubilarse antes y cobrar el 100 % dela pensión está en dos elementos: cumplir los años de cotización exigidos y dejar que la Seguridad Social aplique el cálculo que más convenga. Es una combinación que, bien ajustada, permite retirarse a los 65 años a pesar de que la edad ordinaria ya esté por encima.