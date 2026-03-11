Todo el mundo pone una cebolla pero el Feng Shui recomienda colocar un ajo al lado de la cama y es por ésta razón

Colocar una cebolla en la habitación para aliviar la congestión o mejorar el aire es una costumbre que muchas personas tienen asumida como un truco casero de toda la vida. Sin embargo, hay otra práctica que está ganando espacio en los últimos años dentro de quienes siguen tradiciones energéticas y busca algo distinto del típico remedio casero. Se trata de colocar ajo junto a la cama siguiendo la tradición o la filosofía del Feng Shui.

El Feng Shui, que siempre pone el foco en el equilibrio, la protección y el flujo de energía, sostiene que un elemento mucho más sencillo puede influir simbólicamente en la atmósfera del dormitorio. De este modo, un simple diente de ajo colocado en el sitio adecuado puede convertirse en un gesto cargado de intención para quienes desean un descanso más tranquilo. Aunque pueda sorprender, esta tradición no se centra en beneficios físicos directos, sino en el efecto simbólico que el ajo representa. Habla de protección, de absorción de vibraciones densas y de crear una frontera energética suave entre la persona y el entorno mientras duerme. No se trata de afirmaciones científicas, pero dentro del Feng Shui forman parte de un ritual que muchas personas aplican para reforzar la sensación de calma nocturna.

El Feng Shui recomienda colocar un ajo al lado de la cama por ésta razón

La cebolla es conocida como un recurso casero para mejorar la respiración o aliviar molestias, pero el Feng Shui no la considera un elemento de protección. La ve más como un alimento que como un símbolo energético. El ajo, en cambio, aparece en varias tradiciones como un objeto asociado a la defensa frente a energías pesadas.

Se le atribuye la capacidad simbólica de crear una especie de escudo que ayuda a que el ambiente quede más limpio durante la noche. No es que actúe sobre el aire de forma física, sino que representa una intención clara de resguardar el descanso y acompañar un sueño más reparador. En el Feng Shui estos pequeños gestos tienen un valor importante porque marcan la diferencia entre un dormitorio cargado y un espacio equilibrado.

Dónde colocarlo para potenciar su efecto

Las creencias vinculadas al Feng Shui subrayan que el lugar donde se pone el ajo influye en su función simbólica. La idea es que actúe cerca de la persona que descansa, sin estorbar el movimiento y manteniendo la energía en circulación. Por este motivo, lo más habitual es dejarlo sobre la mesilla o en la zona cercana a la cabecera. Ese punto se considera ideal porque es donde la energía personal es más sensible y donde la protección se vuelve más necesaria. No hace falta ningún tipo de preparación especial, basta con colocar un diente entero o una cabeza pequeña tal cual, sin manipularla. Situarlo en la mesilla también ayuda a que se mantenga visible. Según estas tradiciones, los elementos que cumplen una función de protección no deben ocultarse por completo, ya que su presencia simbólica debe estar integrada en el dormitorio sin generar desorden.

Además, muchas personas lo colocan cuando sienten épocas de inquietud nocturna, períodos de estrés o una sensación general de ambiente cargado. El ajo se convierte entonces en un recordatorio de que el dormitorio puede ser un espacio que invita a bajar el ritmo y a recuperar equilibrio.

Cómo contribuye a purificar el ambiente simbólicamente

Dentro de estas prácticas energéticas se cree que el ajo tiene la capacidad de absorber vibraciones densas mientras la persona duerme. No se trata de una purificación física, sino de una representación simbólica. En este contexto, el ajo funcionaría como un punto donde se depositan esas sensaciones cargadas que a veces se perciben en habitaciones en las que cuesta relajarse. Es una manera de marcar límites entre lo que pertenece al descanso y lo que se queda fuera. Quienes siguen estas ideas lo adoptan como un gesto sencillo para favorecer una atmósfera más ligera, sobre todo en dormitorios donde se nota que el sueño no fluye como debería.

Cuándo sirve para equilibrar ambientes cargados

También hay quienes recurren a esta práctica cuando sienten cambios en su rutina o atraviesan momentos de tensión que alteran la calidad del sueño. El Feng Shui propone el ajo como un recurso para simbolizar estabilidad en períodos de turbulencia emocional o mental.

Cuando el dormitorio se percibe denso o inquieto, colocar un diente de ajo cerca de la cama actúa como una invitación a ordenar la energía del entorno. No sustituye a hábitos saludables ni soluciona problemas de fondo, pero funciona como un pequeño ritual que ayuda a reconectar con la sensación de refugio que debería tener la habitación.

Dónde no debe colocarse

Aunque poner un ajo junto a la cama es algo sencillo, también se recomienda evitar ciertos lugares. No se aconseja poner el ajo debajo de la cama ni en espacios ocultos. El Feng Shui considera que la energía debe circular libremente y los objetos que cumplen una función simbólica no deben interferir con ese flujo ni quedar escondidos donde puedan generar estancamiento.

Tampoco conviene guardarlo en rincones donde se acumulen cosas, porque esa mezcla de objetos termina bloqueando el movimiento natural del dormitorio. De hecho, estas tradiciones recuerdan que mantener la zona bajo la cama completamente despejada es una parte esencial para conservar la armonía nocturna. Todo lo que interrumpe el paso de la energía termina afectando la calidad del descanso.