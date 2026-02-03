Ni Castilla-La Mancha ni Andalucía: el mayor productor de ajo es este país que no te esperas

El ajo es uno de los ingredientes más utilizados en la gastronomía a nivel global y, además, constituye la principal fuente de ingresos para millones de agricultores en todo el mundo. En este contexto, es de especial interés cuál es el mayor productor de ajo, cuya producción anual superó los 23 millones de toneladas en 2023 y representó entre el 70% y el 80% del suministro mundial, reafirmando su liderazgo absoluto en el sector. Para hacerse una idea de su posición dominante, la producción anual del segundo país en el ranking apenas alcanzó las cuatro millones de toneladas.

Hablamos de China, que, gracias a su enorme extensión territorial, presenta un amplio de climas y condiciones agrícolas, permitiendo el cultivo del ajo en muchas provincias. Las principales zonas productoras de ajo se concentran en las provincias de Shandong, Henan, Jiangsu y Yunnan. Entre ellas, un pequeño condado de la provincia de Shandong se ha ganado el título de «Capital Mundial del Ajo».

China es el mayor productor de ajo del mundo

Generalmente, la plantación del ajo en China comienza entre los meses de septiembre y otoño. El momento de la cosecha varía de forma significativa entre regiones debido a las diferencias climáticas; en algunas zonas se realiza entre marzo y abril, ya que el aumento de las temperaturas provoca que las hojas del ajo se tornen amarillas, lo cual indica que han alcanzado su madurez, mientras que en otras se espera hasta finales de mayo o principios de junio.

En explotaciones pequeñas, la cosecha se sigue haciendo de forma manual, utilizando hoces o pequeñas palas. Sin embargo, en las grandes explotaciones agrícolas, situadas en su mayoría en el norte de China, cada vez son más habituales las cosechadoras, que permiten recolectar grandes cantidades de ajo de forma rápida y eficiente.

Hoy en día, el país asiático cuenta con una infraestructura excelente para conservar el ajo en perfectas condiciones de seis a ocho meses. Gracias a esto, puede responder a los picos de demanda internacional y mantener su posición como principal productor de ajo.

Heinz Düpmann, transformador de hortalizas y gerente de la empresa homónima de Borgholzhausen, comenta lo siguiente, según recoge Fresh Plaza: «En general, China se ha desarrollado mucho y es evidente que se invierte mucho en gestión de calidad e infraestructuras. Otro avance importante es que las mercancías se almacenan cada vez más en un lugar centralizado en lugar de en las instalaciones del productor, lo que a su vez sólo puede beneficiar a la calidad del producto». Y añade: «Aunque actualmente tenemos volúmenes de suministro favorables, esto no se traducirá necesariamente en nuevas reducciones de precios en el corto plazo.

Ranking global

China es, con diferencia, el mayor productor mundial de ajo. Su producción anual alcanza las 20.513.385,83 toneladas, lo que equivale a 14,717 kg por persona. El país dedica 831.832 hectáreas al cultivo de ajo y logra un rendimiento promedio de 24.660,5 kg por hectárea. India ocupa el segundo lugar en la producción mundial de ajo, con una producción anual de 3.190.000 toneladas. La producción per cápita es de 2,387 kg, cultivados en una superficie de 392.000 hectáreas, con un rendimiento medio de 8.137,8 kg por hectárea. En tercer lugar se encuentra Bangladesh, que produce 501.611 toneladas de ajo al año. Su producción por persona alcanza 3,038 kg, con una superficie cultivada de 72.858 hectáreas y un rendimiento de 6.884,8 kg por hectárea. Egipto produce 348.230,7 toneladas anuales de ajo, con una producción per cápita de 3,572 kg. El cultivo se extiende sobre 16.757 hectáreas, alcanzando un alto rendimiento de 20.781,1 kg por hectárea. España se sitúa en el quinto lugar mundial, con una producción de 315.720 toneladas por año. La producción por persona es de 6,766 kg, sobre una superficie de 29.830 hectáreas, con un rendimiento de 10.584 kg por hectárea. Corea del Sur registra una producción anual de 308.532 toneladas, con 5,975 kg por persona. El ajo se cultiva en 21.999 hectáreas, con un rendimiento medio de 14.024,8 kg por hectárea. Ucrania produce 215.080 toneladas de ajo al año, con una producción per cápita de 5,089 kg. La superficie cultivada es de 22.900 hectáreas, y el rendimiento alcanza 9.392,1 kg por hectárea. En Myanmar, la producción anual es de 210.861,02 toneladas, lo que representa 3,915 kg por persona. El cultivo ocupa 28.158 hectáreas, con un rendimiento de 7.488,6 kg por hectárea. Argelia produce 195.976 toneladas de ajo al año, con una producción per cápita de 4,606 kg. Se cultivan 11.374 hectáreas, logrando un rendimiento de 17.230,4 kg por hectárea. Uzbekistán alcanza una producción de 195.467 toneladas anuales, con 5,986 kg por persona. Destaca por su elevada eficiencia, ya que con solo 6.106 hectáreas logra un rendimiento muy alto de 32.012,8 kg por hectárea.

Finalmente, cabe señalar que, según el estudio «El cultivo del ajo» del Ministerio de Agricultura, «el cultivo del ajo se encuentra distribuido por todas las provincias españolas, destacando en primer lugar Cuenca, con una extensión que alcanza casi la mitad de la superficie nacional. Le siguen en importancia Córdoba (tiene el 38,7% de la superficie y el 41,2% de la producción de Andalucía), Granada, Badajoz, Albacete, Jaén y Cádiz.