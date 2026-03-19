Begoña Gómez y sus socios de la ‘España vacía’ se jactaron de estar financiados por el Gobierno

Begoña Gómez es una de las «expertas» que, a lo largo de los últimos años, ha colaborado con un think tank denominado G100 para promover «soluciones a los principales retos del mundo rural». Este grupo está impulsado por El Hueco, una entidad radicada en Soria que promueve los negocios relacionados con el mundo rural y que cuenta con un amplio respaldo institucional, incluido el Gobierno de España. Detrás está la ONG Cives Mundi, subvencionada por el propio Ejecutivo. La mujer de Pedro Sánchez ha tenido un papel destacado en las actividades de todo este entramado, implicándose particularmente en el mencionado G100, donde ha ejercido de «relatora» de varios proyectos sobre la despoblación. Se da la circunstancia de que ese proyecto ha recibido el impulso del Gobierno, a través del Ministerio para la Transición Ecológica. Y también financiación, que no han tenido reparo en reconocer.

Así se revela en el vídeo que publica OKDIARIO, correspondiente a una de las sesiones de trabajo del G100, que tuvo lugar en diciembre de 2023. La cita se desarrolló vía telemática y fue una primera toma de contacto entre los miembros de la plataforma, entre ellos, Begoña Gómez, de cara a la cuarta edición del programa. Gómez participó en la reunión conectándose desde el despacho de La Moncloa que habitualmente usa para sus actividades privadas, como ya desveló este periódico.

«El trabajo que vais a hacer es muy importante, no va a quedar en el cajón, vamos a aprovechar hasta la última miga», manifestó en su intervención el director de El Hueco, Joaquín Alcalde, quien también destacó: «En la última edición del G100, el último año, los tres proyectos que presentamos a la convocatoria del ministerio, con diferentes ayuntamientos, han salido adelante, han conseguido financiación para poder ponerse en marcha y eso es muy importante».

Entre 2022 y 2023, la iniciativa de El Hueco recibió 136.078,62 euros a través de dos subvenciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para «el impulso, la diversificación y la reactivación económica de zonas con especiales dificultades demográficas». Uno de ellos lleva por título G100. Inteligencia Colectiva para la Innovación Social Rural, y el otro Nuevos pobladores e innovación. Red Nacional de Pueblos Acogedores.

La mujer de Pedro Sánchez ha colaborado muy activamente con esta organización, tanto a través de este proyecto como de la Feria Presura, una de las citas más importantes sobre la despoblación y el mundo rural en España. La implicación de Begoña Gómez tuvo su culmen en 2021, cuando el propio Pedro Sánchez se encargó de inaugurar la feria.

Desde el despacho de La Moncloa

La esposa del presidente del Gobierno participó en varias reuniones del G100, en distintas ediciones, sirviéndose para ello de un despacho en La Moncloa, como reveló OKDIARIO.

Incluso en una de esas citas enfatizó su condición de «mujer de Pedro Sánchez».

Igualmente, en esas sesiones promocionó la plataforma para empresas por la que ahora está imputada por los delitos de apropiación indebida e intrusismo. Gómez, cabe recordar, registró a su nombre una marca comercial que ofrecía una plataforma idéntica a la que Indra, Google y Telefónica habían desarrollado para la Complutense y que era, por tanto, propiedad de la institución académica.

Subvenciones

Begoña Gómez forma parte de este entramado de la España rural, encabezado por la ONG Cives Mundi, destinataria de numerosas subvenciones del Gobierno.

En concreto, esa ONG ha recibido 1,7 millones en ayudas del Ejecutivo, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores -Agencia de Cooperación para el Desarrollo- y de Transición Ecológica. En concreto, la plataforma recibió 854.944 euros en la última convocatoria de subvenciones.

En los últimos años, Gómez se ha mostrado especialmente implicada con el negocio rural.

En 2021, el Gobierno impulsó un ambicioso plan para reactivar el mundo rural, dotado con un presupuesto de 10.000 millones de fondos europeos. El proyecto, denominado Plan de Recuperación: 130 medidas frente al Reto Demográfico, fue apadrinado por el propio Pedro Sánchez, quien aplaudió que «nuestros pueblos y aldeas deben ser territorios de esperanza». Se da además la circunstancia de que el socio de Begoña Gómez en la Complutense, e impulsor de su cátedra en la Complutense, Juan Carlos Barrabés, formó parte de la comisión asesora del plan.