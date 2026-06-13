Marlaska gasta 2 millones en coches para los policías del Campo de Gibraltar que no sirven contra los narcos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha gastado más de dos millones de euros de dinero público en 53 vehículos para los policías nacionales del Campo de Gibraltar que, sin embargo, «no sirven para luchar contra los narcotraficantes», según declara a OKDIARIO el sindicato Jupol, el mayoritario en la Policía Nacional, preguntado por esta adquisición, anunciada este viernes a bombo y platillo por la Dirección General de la Policía.

«Esos coches no valen para el Campo de Gibraltar. Lo que se necesitan son todoterrenos con defensas, para cuando nos embisten, y así estar protegidos y poder luchar», declara a este diario Laura García, portavoz de Jupol, destacando, además, que los 4×4 son vehículos más versátiles para las zonas donde se lucha contra el narcotráfico, de difícil acceso, como caminos y playas.

El anuncio de estos coches policiales se ha producido un día después de que los narcotraficantes ametrallasen con armas de guerra un vehículo de la Guardia Civil en Punta Umbría (Huelva). Los agentes fueron «recibidos a tiros por un grupo de narcotraficantes cuando trataban de impedir un alijo de droga». A pesar de la violencia del ataque, no hay que lamentar muertos ni heridos por arma de fuego entre los agentes de este operativo, en el que se intervinieron 56 fardos con hachís con un peso de más de 1.100 kilos.

Un suceso que tiene lugar apenas un mes después de que dos guardias civiles fallecieran en Huelva en acto de servicio mientras perseguían una narcolancha.

Preocupación y rechazo

En este escenario, en el que los narcotraficantes, según policías y guardias civiles, «se sienten impunes ante la falta de medios» que sufren los agentes, y operan con una violencia extrema para evitar ser detenidos y que les incauten la droga, desde Jupol muestran su «preocupación y rechazo» al anuncio realizado por el director general de la Policía y el Ministerio del Interior sobre la renovación de la flota de vehículos policiales destinados al Campo de Gibraltar.

Esta adquisición, enmarcada en el Plan Especial del Campo de Gibraltar del Ministerio del Interior, ha supuesto una inversión total de 2.020.989,61 euros. Los 53 vehículos «serán distribuidos entre las provincias andaluzas incluidas en el ámbito territorial del Plan Especial, conforme a criterios operativos y de necesidad territorial».

«Una vez más, el Ministerio apuesta por una imagen de modernización que, a nuestro juicio, no responde a las verdaderas necesidades operativas de los policías que diariamente se enfrentan a organizaciones criminales cada vez más violentas y mejor equipadas», declara Laura García.

Jupol subraya que los agentes destinados en el Campo de Gibraltar y en otras zonas del sur de España especialmente castigadas por el narcotráfico «necesitan herramientas eficaces para desarrollar su trabajo con seguridad y garantías, y entre esas herramientas se encuentran los vehículos policiales».

«Desde Jupol llevamos años reclamando una flota de vehículos específicamente diseñada y fabricada para el servicio policial, con características adaptadas a la realidad operativa de nuestras unidades», recuerda la portavoz de este sindicato, destacando que «no es momento de priorizar criterios ideológicos o de cumplir exclusivamente con objetivos relacionados con la Agenda 2030, sino de priorizar la seguridad de los policías y la eficacia en la lucha contra el narcotráfico».

Los vehículos que demandan

Para Jupol, los vehículos que demandan «deben contar con prestaciones acordes a las exigencias del servicio: motores potentes, gran autonomía, refuerzos estructurales, sistemas de protección para los agentes, defensas adecuadas y, en aquellos destinos de especial riesgo, elementos de blindaje que permitan afrontar con mayores garantías situaciones de extrema peligrosidad».

«Existen modelos utilizados por diferentes cuerpos policiales internacionales, especialmente en Estados Unidos, conocidos como Police Pursuit Vehicles (PPV) o Police Interceptor Vehicles, concebidos desde su origen para el trabajo policial y preparados para soportar las exigencias de persecuciones, intervenciones de alto riesgo y entornos especialmente hostiles», precisa Laura García, señalando que «ese es el modelo hacia el que debería dirigirse la Administración cuando se trata de dotar a la Policía Nacional de medios adecuados para combatir al narcotráfico».

Jupol sostiene que los policías nacionales que prestan servicio en el Campo de Gibraltar «no necesitan vehículos pensados para exhibiciones o campañas de imagen», sino «vehículos que les protejan, que les permitan responder con eficacia ante delincuentes cada vez más organizados y que estén diseñados para soportar las condiciones extremas a las que se enfrentan diariamente».

«Desde Jupol seguiremos exigiendo al Ministerio del Interior que escuche a los profesionales que conocen la realidad de la calle y que invierta en medios materiales que garanticen la seguridad de los agentes y la eficacia de la lucha contra el narcotráfico, en lugar de adoptar decisiones alejadas de las verdaderas necesidades operativas de la Policía Nacional», concluye su portavoz.