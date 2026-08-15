Hoy, 15 de agosto de 2026, se esperan intervalos nubosos con chubascos fuertes y tormentas en el interior de la provincia, sin descartar que lleguen de forma aislada al litoral. Las temperaturas máximas descenderán, especialmente en la costa y el viento soplará flojo del sureste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 15 de agosto

Barcelona: cielo despejado con calor y chubascos

El cielo de Barcelona se presenta despejado al amanecer, como si se desperezara lentamente. En esta jornada, las temperaturas oscilarán entre los 26 y 33 grados, ofreciendo un ambiente cálido, pero con una sensación que podría llegar a sentirse más intensa, especialmente por la tarde. Aunque el risco de lluvia es bajo por la mañana, no hay que descartar chubascos aislados en la tarde-noche, por lo que llevar un paraguas podría ser una buena idea.

A lo largo del día, el viento soplará suavemente desde el este a una velocidad de 10 km/h, evitando que el calor se vuelva abrumador. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, transformando el aire en un entorno un tanto cargado. Con el sol asomando a las 7:00 y despidiéndose a las 20:50, disfrutaremos de largas horas de luz, perfectas para pasear y disfrutar de la ciudad al atardecer, mientras se presentan pequeñas probabilidades de irregularidades meteorológicas.

L’ Hospitalet de Llobregat: ambiente inestable con riesgo de lluvia

En L’ Hospitalet de Llobregat, la jornada se presenta con una sensación densa en el aire y un horizonte gris que promete inestabilidad. Las primeras luces traen consigo un viento moderado que agita las ramas y una temperatura que oscilará entre los 25 y 34 grados a lo largo del día. La posibilidad de lluvia se siente latente, con un 40% de probabilidad de que el cielo suelte algunas gotas, especialmente por la tarde-noche.

A medida que el sol asciende, la calma matinal dará paso a un ambiente más revuelto, donde las rachas de viento pueden alcanzar hasta 40 km/h y la humedad se sentirá agobiante en ciertos momentos, con máximas del 85%. Al salir, es recomendable llevar paraguas a mano, ya que el riesgo de lluvia aumenta conforme avanza la tarde.

Agradable jornada con brisa suave en Badalona

Este día en Badalona amanecerá con un cielo mayormente despejado, que dará paso a una suave brisa proveniente del este, aunque con ráfagas que podrían alcanzar hasta 40 km/h, por lo que se recomienda estar alerta. La temperatura mínima se situará en 26 °C, con una sensación térmica que podría sentirse incluso más calurosa, alcanzando los 40 °C. A lo largo de la mañana, el termómetro irá subiendo, hasta alcanzar una máxima de 33 °C por la tarde y una humedad relativa que podría hacer que el ambiente se sienta un poco pesado, especialmente al mediodía.

Durante la tarde-noche, la temperatura se mantendrá en 28 °C, con una probabilidad de lluvia muy baja, así que no se espera que las precipitaciones interrumpan las actividades al aire libre. Con el sol saliendo a las 07:00 y poniéndose a las 20:50, disfrutaremos de más de 13 horas de luz solar. A medida que avance el día, el cielo experimentará ligeras variaciones, aunque se espera que permanezca mayormente despejado. Sin duda, será una jornada cálida y agradable para disfrutar.

Ambiente templado con nubes suaves en Sabadell

El tiempo ofrece una jornada templada con intervalos de nubes. Por la mañana se perciben algunos momentos de sol y temperaturas suaves que alcanzan los 25 grados, mientras que la tarde se presentará algo más nublada aunque sin lluvias significativas. Se prevén ráfagas de viento ligeras que podrían refrescar el ambiente de forma agradable.

Un buen momento para disfrutar del día sería salir a pasear, aprovechando el ambiente tranquilo que invitará a realizar actividades al aire libre. Las temperaturas, confortables a lo largo del día, favorecen un rato ameno en compañía de amigos o familia.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET