AEMET prevé lluvia y tormentas en Andalucía, con cielos nubosos y cambios de temperatura hoy

Hoy, en el conjunto del territorio andaluz, se prevén intervalos de cielos nubosos con brumas en el litoral mediterráneo y áreas del Estrecho, donde podría aparecer algún banco de niebla. Se esperan chubascos y tormentas en el centro y este de la comunidad, posiblemente intensos y acompañados de granizo y rachas de viento fuertes, sobre todo en las sierras Béticas. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o descenderán, mientras que las máximas ascenderán en el litoral almeriense y descenderán en otras zonas. Los vientos serán flojos y variables, con un aumento a moderados del suroeste en la vertiente atlántica y levante moderado en la costa almeriense.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 15 de agosto

Brisa suave y calor veraniego aferrado en Sevilla

Sevilla se despierta bajo un cielo con algunas nubes jugando al escondite, mientras la brisa suave se cuela entre los rincones de la ciudad. La mañana comenzará con temperaturas cercanas a los 22 grados, creando un ambiente agradable. A medida que avanza el día, las nubes seguirán la danza del sol, que se alzará por encima del horizonte a las 7:40, ofreciendo un respiro cálido. Aunque hay un leve riesgo de lluvia por la tarde, la probabilidad es baja, por lo que se puede disfrutar de un paseo sin preocuparse demasiado por el paraguas.

Ya por la tarde, el termómetro alcanzará los 36 grados, mientras la humedad comenzará a hacerse notar, creando un ambiente algo más pesado. El viento soplará moderadamente, alrededor de 15 km/h, proporcionando un alivio en este calor estival. Con la puesta de sol a las 21:16, los sevillanos podrán deleitarse con un crepúsculo lleno de colores, aunque la sensación térmica podría rozar los 37 grados. Así que, si decides salir a disfrutar de la noche, es recomendable permanecer hidratado y buscar los lugares más frescos de la ciudad.

CÃ³rdoba: nubes grises y posibles lluvias

Nubes grises se ciernen sobre Córdoba, presagiando un día donde la tranquilidad habitual puede verse alterada por fenómenos inusuales. A medida que la mañana avanza, el cielo presenta una tonalidad opaca, con una temperatura que ronda los 21 grados y una sensación que podría bajar hasta los 20, invitando a estar atentos a lo que trae la jornada.

Por la tarde, la situación se tornará más inestable con un 60% de probabilidad de lluvias y la amenaza de un viento que podría alcanzar ráfagas de hasta 8 km/h. La temperatura máxima se quedará en 39 grados, pero la humedad, que se elevará hasta el 85%, podría hacer que el calor se sienta más intenso. Será prudente llevar un paraguas si se planea salir, ya que el tiempo puede traer sorpresas.

En Huelva, ambiente templado y tranquilo hoy

El tiempo se presenta estable durante la mañana y la tarde, con algunas nubes que no alterarán la tranquilidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 32 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable, ideal para disfrutar de un paseo.

Un ligero viento soplará desde el sur, aportando frescura sin ser intenso. Es un momento propicio para realizar actividades al aire libre o disfrutar de las terrazas, ya que la jornada invitará a aprovechar cada instante.

Cielo nublado con ambiente cálido en CÃ¡diz

Esta jornada en Cádiz amanece con un cielo parcialmente nublado y temperaturas que rondan los 24 grados, ofreciendo un comienzo fresco. La probabilidad de lluvia es nula, por lo que no hay que preocuparse por precipitaciones. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 28 grados, manteniendo una sensación térmica más alta, debido a la humedad que alcanzará el 100%. Además, el viento soplará desde el sur a una velocidad media de 20 km/h, con ráfagas que podrían superar los 30 km/h, así que cuidado con el viento fuerte.

Por la tarde, el cielo continuará parcialmente nublado, pero las temperaturas se mantendrán agradables en torno a los 26 grados. La jornada contará con 13 horas y 33 minutos de luz, con el sol saliendo a las 07:42 y poniéndose a las 21:15. No se esperan lluvias en la tarde-noche, pero el ambiente húmedo podrá resultar pesado. En resumen, será un día variado, fresco durante la mañana y cálido por la tarde, ideal para disfrutar al aire libre.

JaÃ©n: cielo cubierto y lluvias intensas

La jornada comienza con un cielo cubierto y una atmósfera fresca, con temperaturas que rondan los 23 grados. La probabilidad de lluvia es alta, así que es recomendable sacar el paraguas antes de salir. A medida que avance el día, se espera que las lluvias se intensifiquen, especialmente por la tarde, donde la sensación térmica podría alcanzar los 36 grados. La tarde se presentará inestable, así que mantén a mano ropa ligera y cómoda y no olvides la protección ante la lluvia.

Cielo despejado y sol radiante en MÃ¡laga

Las primeras horas traen consigo un cielo parcialmente nublado y temperaturas suaves, comenzando en torno a los 24 °C. A medida que avance la mañana, el sol tomará protagonismo y el mercurio se elevará hasta alcanzar los 33 °C en la tarde, con vientos del sureste a una velocidad media de 10 km/h, aportando frescura al ambiente.

Sin embargo, se prevén algunas rachas de viento que podrían alcanzar los 36 km/h y aunque la probabilidad de lluvia es baja, es recomendable estar atentos a posibles cambios, ya que por la tarde-noche el cielo permanecerá despejado, ofreciendo una agradable velada en la ciudad.

Granada: cielos cubiertos y lluvia esperada

La mañana en Granada se presenta con cielos cubiertos y una sensación de humedad notable, notándose temperaturas frescas alrededor de 21 grados. A medida que avance el día, lo más probable es que el tiempo empeore, con lluvias que podrían hacerse presentes tanto por la tarde como por la noche, alcanzando temperaturas de hasta 30 grados. Es recomendable llevar un paraguas y, aunque el sol brille intermitentemente, no olvides una chaqueta ligera que te resguarde del viento que soplará del sureste.

AlmerÃ­a: cielo nublado y chubascos en aumento

Las primeras horas traen consigo un cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas que rondan los 26 grados Celsius. Con el avance de la mañana, se prevén chubascos intermitentes que podrían intensificarse hacia la tarde, donde el termómetro alcanzará un máximo de 35 grados, en un ambiente de humedad notable.

A lo largo de la jornada, el viento de dirección sur soplará a una velocidad moderada, acompañando al calor que irá en aumento. Para la tarde-noche, se recomienda tener a mano un paraguas, ya que se esperan precipitaciones puntuales. La sensación térmica será notable, alcanzando picos de 42 grados en los momentos más cálidos.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET