José Antonio Marina, filósofo español de 87 años: «El mayor error ha sido decirles a los jóvenes que sólo importa su felicidad y lograrla es muy fácil»

José Antonio Marina Torres (Toledo, 1 de julio de 1939) es uno de los filósofos y ensayistas españoles más reconocidos. Es uno de los grandes exponentes de la fenomenología española y a lo largo de su carrera se ha centrado en el estudio de la inteligencia y de los mecanismos de la creatividad artística, científica, tecnológica y económica. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre su última reflexión viral y las mejores frases de uno de los escritores más influyentes en la historia reciente en nuestro país.

Nacido en Toledo a la conclusión de la Guerra Civil española, José Antonio Marina es nieto del filósofo Juan Marina Muñoz y cursó sus estudios de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. «Cuando era adolescente, me apasionaba el baile y a eso quería dedicarme. Al final comprendí que lo que me entusiasmaba era la capacidad que tiene el bailarín para transfigurar el esfuerzo en gracia. Y que esa experiencia puede sentirse en muchos campos. También en el del conocimiento», escribe en su página web sobre sus orígenes.

«La gracia exige que no se note el esfuerzo. Lo he intentado tenazmente en todos mis libros. He procurado trabajarlos como si fuera a escribir una tesis doctoral, para después decidir no hacerla y explicarlo todo de la manera más sencilla, al alcance de casi todo el mundo, mezclando la técnica de las novelas policíacas, del humor y de la poesía», resuelve en una biografía que está repleta de grandes obras, muchas de las cuales se centran en la teoría de la inteligencia que comenzara en la neurología y terminara en la ética.

Sus libros esenciales para entender su obra son los siguientes:

Teoría de la inteligencia creadora.

La inteligencia fracasada.

La inteligencia ejecutiva.

Ética para náufragos.

Biografía de la humanidad.

Historia universal de las soluciones.

El laberinto sentimental.

La vacuna contra la insensatez.

Una de sus obras más premiadas fue «Elogio y refutación del ingenio», que le hizo ganar el Premio Anagrama de Ensayo en 1992 y el Premio Nacional de Ensayo en 1993. En su día también ganó el Premio Juan de Borbón al mejor libro del año, el Premio Fundación Independiente de Periodismo Camilo José Cela (2007) y se le entregó en el año 2007 la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha.

Las mejores frases de José Antonio Marina

«El mayor error ha sido decirles a los jóvenes que sólo importa su felicidad y lograrla es muy fácil». Esta es la última reflexión viral de José Antonio Marina, que durante su vida y obra también ha dejado un legado de frases entre las que destacan las siguientes: