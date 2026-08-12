Byung-Chul Han, filósofo, sobre la siesta: «Dormir bajo la luz del día no es pereza, sino una afirmación soberana del cuerpo contra la explotación voluntaria del yo»
Toma nota de esta importante frase de este filosofo
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La siesta ha traspasado fronteras y se convierte en la base de una de las frases del filósofo oriental más importante de nuestros tiempos, Byung-Chul Han. Somos afortunados de haber crecido en un país cuya cultura tradicional se ha convertido en un referente mundial. Esas siestas de fin de semana y de los días entre semana que nos permitían poder disfrutar de un merecido descanso.
Dormir un poco después de comer, puede acabar siendo una manera de hacer que nuestro cuerpo y mente se recuperen. Aunque no lo parezca, podemos necesitar descansar más de lo que nos imaginaríamos. Un merecido descanso que nos hace recuperarnos y emprender una tarde o incluso noche de la mejor manera posible, con la mirada puesta a unas enseñanzas que llegan de lejos y que nos sirven para reflexionar. Una afirmación soberana del cuerpo que va contra la explotación voluntaria del yo. De tal manera que acabará marcando estos días que hasta la fecha no sabíamos que fueran tan destacadas, Byung- Chul Han es el filósofo que desde lejos nos invita a reflexionar sobre la siesta.
Sobre la siesta habla Byung-Chul Han
La siesta es una palabra que en otras culturas no tiene traducción, es una costumbre de lo más española que va con nuestro carácter. Con lo cual, quizás no somos del todo conscientes de la suerte que tenemos de contar con esta costumbre que puede ser esencial que implementemos de nuevo.
Con el paso de los años, nos olvidamos de un fin esencial, descansar. Queremos ocupar todas las partes del día, buscando actividad, un hueco para ir al gimnasio o para tener lista una cena de esas que impresionan y que pueden acabar siendo las que nos evitará disfrutar de una costumbre básica.
De hecho, gran parte de nuestros horarios se relacionan con ese descanso después de comer. Esa pausa en las escuelas, ese cierre de las tiendas para poder comer y descansar, se han convertido en parte casi de una historia que desde fuera nos hacen recuperar unos procesos que serán esenciales.
Esta manera de seguir las costumbres de países extranjeros ha despertado el interés de este genio del pensamiento que no duda en darnos más de una frase para pensar. Byung-Chul nos invita a pensar en profundidad sobre una siesta que puede ser esencial que tengamos en mente en estos días.
- Dormir bajo la luz del día no es pereza, sino una afirmación soberana del cuerpo contra la explotación voluntaria del yo
- El ser humano no es el único que duerme bajo la luz del día, pero sí es uno de los que nos invita a conocer una serie de novedades que pueden acabar siendo los que nos acompañará en unas jornadas cargadas de actividad. Un descanso que puede pasar a la historia o volver con fuerza a aquellos que hayan descubierto esta nueva filosofía.
- Una lucha del cuerpo contra una explotación voluntaria que nos lleva a querer realizar determinadas actividades que parece que llegarán de una manera inesperada y de forma más profunda nuestra salud física y mental. Dedicarse tiempo para no hacer nada o cerrar los ojos durante unos minutos, es una tradición casi ancestral española que se está perdiendo.
- Estas frases nos ayudarán a entender un poco mejor el pensamiento de este experto y todo lo que podemos descubrir en él:
- La sociedad de la transparencia es un infierno de lo igual.
- El narcisista es ciego a la hora de ver al otro.
- Ahora uno se explota a sí mismo figurándose que se está realizando; es la pérfida lógica del neoliberalismo que culmina en el síndrome del trabajador quemado.
- Ya no hay contra quien dirigir la revolución, no hay otros de donde provenga la represión.
- Sin la presencia del otro, la comunicación degenera en un intercambio de información: las relaciones se reemplazan por las conexiones, y así solo se enlaza con lo igual.
- La comunicación digital es solo vista, hemos perdido todos los sentidos; estamos en una fase debilitada de la comunicación, como nunca: la comunicación global y de los likes solo consiente a los que son más iguales a uno; ¡lo igual no duele!.
- Frente a la infinitud del tiempo, la breve vida humana es una nada.
- Transparencia y verdad no son idénticas.
- El imperativo de la transparencia hace sospechoso todo lo que no se somete a la visibilidad. En eso consiste su violencia.
- Los recientes desarrollos sociales y el cambio estructural de la vigilia están llevando a la sociedad humana más y más profundamente en el desierto.
- La preocupación por la buena vida, que también incluye la vida como miembro de la comunidad, está cediendo cada vez más a la simple preocupación por la supervivencia.
- No es imperativo solo pertenecer a uno mismo, sino que la presión para lograr eso causa una depresión exhaustiva.
- La sociedad del siglo XXI ya no es una sociedad disciplinaria, sino una sociedad de logros.
- Sus habitantes ya no son sujetos de obediencia, sino ‘sujetos de logro’. Son empresarios de sí mismos.
- En la sociedad expuesta, cada sujeto es su propio objeto de publicidad. Todo se mide en su valor de exposición.
- Los recientes desarrollos sociales y el cambio estructural de la vigilia están llevando a la sociedad humana más y más profundamente en el desierto.
- La depresión es la enfermedad de una sociedad que sufre de excesiva positividad. Refleja una humanidad librando una guerra sobre sí misma.
- El depresivo ha sido herido por la guerra interiorizada.
- La sociedad de la transparencia elimina todos los rituales y ceremonias, en cuanto que estos no pueden hacerse operacionales, porque son un impedimento para la aceleración de los ciclos de la información, la comunicación y la producción.