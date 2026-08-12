Qué significa el proverbio japonés: «Antes de la iluminación, corta leña y lleva agua a casa. Después de la iluminación, sigue cortando leña y llevando agua a casa»

«Antes de la iluminación, corta leña y lleva agua a casa. Después de la iluminación, sigue cortando leña y llevando agua a casa». Este proverbio japonés, estrechamente vinculado a la tradición del budismo zen, es una de las reflexiones más profundas sobre la vida cotidiana. Su mensaje parece sencillo, pero encierra una enseñanza que ha trascendido siglos, ya que habla de que alcanzar la paz interior o el crecimiento personal no significa escapar de los problemas o de las responsabilidades, sino aprender a vivirlas con una actitud diferente. Hoy, esta filosofía encuentra respaldo en la psicología y en las investigaciones sobre bienestar emocional y atención plena.

La iluminación no cambia la realidad

A primera vista, el proverbio puede resultar desconcertante. Si antes y después de la iluminación se siguen realizando las mismas tareas, ¿qué cambia realmente? Para la tradición zen, la transformación ocurre en el interior de la persona. Las obligaciones continúan siendo las mismas, pero desaparece la resistencia, la ansiedad y la necesidad constante de buscar una felicidad futura.

Cortar leña y llevar agua simbolizan las tareas más sencillas y rutinarias de la vida. El proverbio recuerda que, incluso después de alcanzar una mayor sabiduría, las responsabilidades diarias no desaparecen. Lo que cambia es la manera de vivirlas, ya que las mejores formas son con serenidad, aceptación y plena conciencia del momento presente.

Encontrar sentido en lo cotidiano

El proverbio también invita a valorar las pequeñas acciones que forman parte del día a día. Preparar la comida, ordenar la casa, trabajar, cuidar de la familia o realizar cualquier tarea rutinaria pueden convertirse en momentos de atención plena cuando se realizan con calma y propósito.

En una sociedad donde la productividad y la rapidez ocupan un lugar central, esta enseñanza propone desacelerar y comprender que la vida no comienza cuando desaparecen los problemas. La verdadera satisfacción surge al aprender a encontrar sentido incluso en las actividades más simples y repetitivas.

Este proverbio resume una de las grandes enseñanzas del pensamiento zen, ya que la felicidad no aparece cuando la vida deja de ser difícil, sino cuando aprendemos a vivir cada momento con conciencia, humildad y serenidad. En esa aparente sencillez reside una de las lecciones más profundas de la filosofía oriental, plenamente vigente en un mundo cada vez más acelerado.